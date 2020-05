Carolina Herrero: “Es impensable la recuperación del país sin recuperar el sector aéreo”

Con estos calores inevitablemente se va el pensamiento a las aguas diversas… y a los viajes, por supuesto. Viajar de una punta a otra, ir a las islas o al extranjero, pero resulta que los aviones no están: ni vuelan ni se les espera. Y la situación en España es muy complicada porque dos millones de puestos de trabajo dependen del turismo, constituye el 15 % del PIB pero no parece haber un plan nacional para la reactivación de este sector, indispensable para que el país siga adelante.

A estas alturas no sabemos aún cuándo se pondrán comprar billetes de avión para mediados de julio, cuando ya nuestros competidores van por adelantado. Para colmo, hemos puesto una moratoria de 14 días que en Europa ha dejado perplejos a los funcionarios que no se lo esperaban de España.

Por eso en Fin de Semana hablamos con Carolina Herrero, responsable de Comunicación de la Asociación de Línea Aéreas, una entidad que engloba enormes compañías, quien ha detallado que “hasta ahora, lo único que sabemos es el plan del propio Gobierno con esas cuatro fases y que la fase de normalidad se prevé alcanzar a finales de junio. Hasta entonces, la movilidad se va a ver restringinda a la unidad provincial, es decir, al interior de cada provincia, por lo tanto no será antes de finales de junio cuando se reactive el tráfico aéreo doméstico, no el nacional”. “Se ha dejado caer por parte del Gobierno que a mediados de julio se prevé la activación del tráfico a nivel europeo, pero con certeza solo sabemos que antes de finales junio no empezaremos a volar”, ha añadido.

Sobre si están en conversaciones con el Gobierno, Herrero ha afirmado que “con él se habla, se propone y se pide” y ha descrito la dura situación: “Desde el sector aéreo estamos con la flota en tierra porque, actualmente, el tráfico aéreo que hay se limita a repatriación y carga de material sanitario, y los vuelos que hoy por hoy se permiten son los esenciales, los que son por fuerza mayor. El tráfico aéreo ha caído un 95 %, la mayoría de las compañías aéreas están en tierra y hemos pedido un paquete de ayudas al Gobierno, mayor liquidez, porque estamos en una fase de supervivencia que afecta a todas, incluso a las que tienen más músculo financiero. Hemos pedido también facilidades como la prolongación de los ERTE por fuerza mayor más allá del 30 de junio con la esperanza de mantener el empleo del sector aéreo a futuro”.

Es un hecho que 9 de cada 10 empleados del sector están en ERTE, las líneas de ICO están agotadas y muchas van a quebrar, por eso Carolina Herrero es cauta: “No sabemos qué va a pasar”, ha aseverado, y añade que “es difícil saberlo”: “Hoy nos encontramos en una fase de supervivencia, luego vendrá la de reactivación una vez que se reinicie el tráfico aéreo, para luego dar paso a la de recuperación. Esperamos que el Gobierno no deje caer al sector aéreo porque es fundamental y no se podría entender el turismo sin él, el 80 % de los turistas internacionales viene en avión y la recuperación del turismo no puede ser sin él, es más, la recuperación del país tampoco. Hemos lanzado un SOS al Gobierno y esperamos que las contemple porque el sector aéreo tiene en peligro 900.000 empleos solo en España y contribuimos al PIB con 55.000 millones de euros”.

En cuanto a la seguridad en los aviones, la EASA ha propuesto para España reducir la capacidad de los aviones a la mitad, algo que ha explicado: “Se ha reducido en los vuelos inter islas en Baleares y Canarias, en los de carácter esencial no hay limitación de capacidad. La normativa actual del estado de alarma, dice que se procurará, siempre que sea posible, la distancia entre pasajeros. También han emitido un informe diciendo que el avión es seguro y que tiene unas particularidades distintas a otros espacios cerrados gracias a su sistema de ventilación que renueva todo el aire cada dos o tres minutos, pasa por unos filtros que purifican el aire y que tiene la capacidad de eliminar partículas diminutas, incluyendo al coronavirus. Hoy por hoy el avión es transporte colectivo más seguro incluso en tiempos de covid”.

En todo caso, la decisión final de viajar depende del cliente, y éste tiene que verse incentivado a viajar, y eso pasa por tener confianza, algo a lo que no es ajena Carolina Herrero y anima a ello: “El avión es el transporte más seguro, también de las medidas que se han adoptado y se van a adoptar y que EASA ha apuntado. Todo lo que se está haciendo es para recuperar esa confianza. No sabemos con qué demanda nos vamos a encontrar cuando se pueda volar porque desconocemos cuál será la confianza del pasajero para volver a tomar una avión, pero todo apunta a que cuando se restablezca el tráfico aéreo la demanda será baja porque es comprensible, no solo por la confianza sino por la situación económica de cada pasajero porque estamos en una situación de parón de actividad. Hay que incentivar esa demanda. Suponemos que las empresas sacarán ofertas para tratar de estimular la demanda y nosotros hemos pedido esas ayudas, como la suspensión de las tarifas aeroportuarias o las de navegación aérea para poner tener precios más competitivos y estimular al pasajero”.

Sobre los objetos dentro del avión y que casi siempre son manoseados, como revistas, manuales, etc., Herrero ha asegurado que “se están reduciendo al máximo” para “minimizar el contacto más innecesario. En los primeros meses habrá cosas que cambien, algo normal, pero esperamos también volver a la normalidad poco a poco”.

Por último ha hablado sobre la política de reembolsos, que ha asegurado que están cumpliendo pero necesitan tiempo y ayuda del Gobierno: “Estamos respondiendo a los reembolsos pero es una situación sin precedentes que requiere medidas excepcionales y las hemos pedido al Gobierno. La ley te obliga a realizar el reembolso en los siete días posteriores a la cancelación y hemos pedido, dado el ingente volumen de cancelaciones, que se diese un mayor margen de plazo. Sobre el Gobierno, hay distintas sensibilidades porque, por ejemplo, el ministro de Transportes defendió en la UE esta política de flexibilización, está de acuerdo y comprende nuestra situación. Desde otros ministerios a lo mejor han sido menos sensibles, como Consumo, pero hacemos lo mejor que podemos y pedimos margen y soluciones alternativas para que se pueda afrontar esta situación”.