Carmen Posadas busca incansablemente la Joya de la Corona: la perla 'Peregrina'

Carmen Posadas nos cuenta que “siempre ha sido muy casera, últimamente ha costado menos y en días como hoy me cuesta más, así que acabará saliendo”. Hoy vienen sus nietos, ha contado en el micrófono. “Tengo cinco y estoy encantada. Son muy exigentes y hay que estar muy pendientes de ellos todo el rato. Los niños tienen que jugar y aburrirse. El aburrimiento es el origen de muchísimas invenciones en la vida”.

Sobre otros temas, Carmen Posadas es una contadora de historias, así queda plasmado en todos sus libros. Lleva escribiendo desde 1980 y ha publicado cuentos infantiles y novelas que han enganchado a miles de lectores de todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más mayores. Hoy ha contado la historia de la perla de la Peregrina, que puedes escuchar con Cristina López Schlichting en Fin de Semana.

“Años atrás, las mujeres se cubrían de perlas para que las enfermedades no les afectaran. Querían protegerse de todas las enfermedades y dolencias” cuenta la escritora. “La Peregrina es una perla que no se sabe exactamente qué ha pasado con ella, porque ha desparecido, ha reaparecido… En fin, que parece que, en un momento dado, un joyero la pone a la venta y escribe a Alfonso XIII para ver si quiere comprar la perla. El Rey, por cada amante, le regalaba a su mujer una joya. En 1914 decide regalarle a Victoria una perla que no es la Peregrina. Ella ve en el periódico, más tarde, que la real se va a poner a la venta y, para cubrir esa mentira, quiere comprar ella la verdadera”. Continúa una historia en la que la reina intenta que no se destape esta historia, el caso es que la joya se vendió en su momento, pero parece que ha desaparecido” comenta la escritora.

También ha querido hacer un pequeño comentario sobre cómo se está perdiendo el idioma en zonas del país: “Los millones de personas que están estudiando español en el mundo se quedarían estupefactos de saber que el país de donde viene este idioma, están poniendo esta serie de pegas por dejar de aprenderlo” ha dicho Carmen Posadas.