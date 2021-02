Carmen Lomana desvela qué se esconde tras la ruptura de Anne Igartiburu y Heras-Casado: "Lo imaginaba"

La noticia de la separación ha caído como una bomba en el mundo del corazón, aunque Carmen Lomana ya barruntaba este triste desenlace. Según ha desvelado este sábado en "Fin de Semana" de COPE con Cristina López Schlichting, la pareja llevaba meses arrastrando un gran desgaste y un importante distanciamiento. "Yo lo lamento, pero me lo estaba imaginando hace meses. Por muchos detalles. Él pasó el confinamiento en Granada, en una casa maravillosa de la zona de Los Cármenes. Y ella se quedó en Madrid. No es fácil cuando tienes un marido que viaja todo el tiempo porque es un gran director de orquesta y tú no le puedes acompañar porque tienes tres niños en casa. A veces, el amor se va enfriando", ha desvelado Lomana.

De hecho, la colaboradora de COPE ha señalado que notaba a Anne muy sola. "Nos encontrábamos en la ópera y yo le preguntaba dónde estaba Pablo. Él pasó el confinamiento en Granada, en una casa maravillosa de la zona de Los Cármenes, Ella se quedó en Madrid. Hacía años ella, después de presentar las campanadas, cogía un avión y se iba donde él estuviera dirigiendo esa noche", explicaba Lomana.

Carmen ha dicho sentir "adoración" por Anne y subraya que Pablo y ella "van a seguir siendo grandes amigos". La diferencia de edad entre ambos, de ocho años, no ha influido "porque Anne está espectacular".

Lomana ha recordado que la pareja tiene un hijo en común: Nicolás. "A Anne le costó tenerlo. Fue un embarazo complicado. Se cuidaba nucho. Yo no la he visto mejor en mi vida cuando estaba embarazada, pero ya tenía cuarenta y muchos", ha dicho. Y manda un último mensaje esperanzador: "A lo mejor vuelven otra vez porque son una pareja. Me da verdadera pena su separación, porque los dos son extraordinarios".