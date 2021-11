"A la campeona olímpica Ana Peleteiro le tatué un pimiento"

Tiene lista de espera para realizar sus dibujos en la piel de personas que esperan semanas para ello. Sus tatuajes se caracterizan por los trazos finos. Y aunque la lista de espera es de varios meses, ella solo lleva dos años trabajando. “La gente me trasmite su idea, lo que quieren transmitir, o referencias de algo que les gusta. Intento que sean únicos y que cada uno lleve algo diferente. Normalmente preparo el diseño, se imprime y se transfiere a la piel (…) y otros a mano alzada, como brazaletes de flores”. ¿En qué zonas del cuerpo se tatúan? Sobre todo en los brazos… aunque hay quien se tatúa los dedos. “Un 85% de los que se tatúan son mujeres”. Y de hecho varias de ellas son conocidas por el público: “Ana Peleteiro, la atleta olímpica (…) Marta Riumbau, Fátima Vázquez”. La piel, explicaba la artista, influye mucho: “Como trabajo sobre todo con chicas, tienen la piel finita y me va genial. A lo mejor un hombre más fuerte tiene la piel más dura, y para mi estilo de tatuajes me sería más complicado”. Y pregunta obligada. ¿La frase más rara que ha tatuado? “Como te metas con mi hermano, te tiro la tostadora a la bañera”.