"Bildu necesita del ejercicio de la violencia. Pero en el PSOE hacen como que no se enteran"

Este viernes fue atacada la tumba de Fernando Buesa, ex dirigente socialista asesinado por ETA en 2000. Tras atacar un monolito que recuerda a Buesa y a su escolta, que murieron cerca del campus universitario de Vitoria, cuándo los etarras hicieron explotar un furgoneta a su paso y después atacaron la tumba de Fernando Buesa. Mikel Buesa es hermano del político asesinado y se ha pronunciado en Fin de Semana sobre este ataque: "El dolor y la indignación. No es la primera vez. Esto ya ha ocurrido. Y ya se ve que no se han tomado medidas para evitar que vuelva a ocurrir". Y es que, aseguraba el economista, que la seguridad de esta tumba (que ya ha sido atacada en el pasado) depende de los servicios policiales del gobierno vasco: "No parecen muy diligentes en esta materia, tal vez porque el consejero que los dirige no da las órdenes oportuna. Yo esto no lo sé. Pero claro, cuando se reiteran hechos de esta naturaleza... es que algo funciona mal en la organización, en este caso del gobierno vasco.

La tumba de Fernando Buesa, que fue miembro del Partido Socialista de Euskadi hasta su asesinato en el año 2.000 a manos de ETA, ha sido atacada con pintura negra y heces: "Las crónicas periodísticas dicen 'heces' porque les gusta usar palabras poco malsonantes. Pero lo que usaron fue mierda. Es una profanación clarísima".

El que fuera colaborador de COPE afirmaba que todo esto tiene una explicación política "que tiene que ver con la situación que está atravesando Bildu, y especialmente sus juventudes con respecto a otras facciones juveniles mucho más radicales que las de Bildu. Llevamos varias semanas de una campaña violenta de las juventudes de Bildu, que se ha plasmado en enfrentamientos con la policía, manifestaciones ilegales, asalto de un autobús en San Sebastián... y esto de la tumba de mi hermano lo inscribo en esta trayectoria". E incidía: "Bildu vive de la violencia. Necesita del ejercicio de la violencia para mantener sus bases electorales. Y lo malo no es solo eso... sino que en el PSOE hacen como que no se enteran. Ahí tenemos el acuerdo en Navarra para cederle a Bildu la presidencia de la Federación de municipios".

