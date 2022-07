Beatriz Robles: “Si te vas de picnic o haces una barbacoa evita riegos alimentarios con unas sencillas pautas”

Hay muchas cosas que no puedes olvidarte si vas a la playa, o a la piscina o si planeas una salida al campo o a la montaña. ¿No quieres jugártela este verano? Pues sigue nuestros consejos en Fin de Semana con Rosa Rosado y evita que la comida se estropee cuando salgas de picnic, que ese es uno de los principales peligros que tenemos.

En verano conviene extremar las precauciones y de eso nos vamos a ocupar con la experta en seguridad alimentaria y autora del libro 'Come seguro comiendo de todo' Beatriz Robles, quien explica cómo comer al aire libre con garantías de seguridad: “Se ven cosas en esos sitios que, en fin, dan un poco de miedo. Todos sabemos que no hay nada como la comida casera, pero si vas a ir a la playa o al campo y te vas a llevar comida de casa, asegúrate de que puedes conservarla adecuadamente. Los niños, las embarazadas, los ancianos y quienes padecen alguna enfermedad son las principales víctimas de las intoxicaciones alimentarias. Saber manipular y conservar los alimentos es la mejor prevención para evitarlas”.

Una buena higiene y mantener la comida a una temperatura adecuada son fundamentales para evitarlo, ¿qué pautas higiénicas tenemos que seguir para reducir los riesgos? “Lo primero, el lavado de manos, evitar la contaminación cruzada como no coger un cuchillo para cortar varios alimentos, dedica uno a cada cosa, lavarlos entre alimento y alimento. Y es importante que, si son alimentos que se van a mantener en frío, no tardemos entre que los saquemos del frigorífico y los movamos a la nevera, eso sería imprescindible”.

En cuanto a los alimentos que no debemos llevar y alimentos que sí, ya que las temperaturas que se alcanzan en día soleado son un gran enemigo para la perfecta conservación de los alimentos que decidamos llevar, Beatriz lo tiene claro: “Lo sentimos, la tortilla de patata o la ensaladilla no son buenas opciones porque ciertas bacterias crecen muy bien a esas temperaturas tan calurosas, entre 20 y 40ºC. Precisamente lo ideal sería evitar los alimentos que lleven huevo crudo o poco hecho; también es mejor opción las conservas de pescados y mariscos a un pescado cocinado en casa. Todo caliente, nada cocinado, y hacer allí los bocatas, no llevarlos hechos”.

Robles añade que “es una buena idea separar en varias neveras los alimentos y las bebidas, y utilizar placas de congelación o bolsas de gel helado en vez de bolsas de hielo, ya que estas terminan derritiéndose y llenando de agua nuestras neveras”.

Yendo los alimentos que vamos a comer en curdo, como sandías y hortalizas, ¿como las lavamos? La experta lo detalla: “Los alimentos vegetales tenemos que lavarlos siempre, debajo del agua del grifo durante unos 30 segundos. Ojo, si vamos a consumirlos crudos y con la piel lo recomendable es desinfectarlos, sobre todo si son para embarazadas o a mayores, y para ello echamos unas gotitas de lejía en tres litros de agua, se sumergen durante cinco minutos, se saca y se aclara bien”.

Aspecto importante es tener cuidado con las sobras: si no tienes la certeza de que puedan mantenerse en buenas condiciones, deséchalas. “Lo que nos sobre no deberíamos conservarlo sino tirarlo, por eso es tan importante calcular bien las raciones, y se puede hacer muy fácilmente: las ponemos antes en un plato, así vemos el tamaño de ración que queremos comer, y de ahí lo pasamos al táper”.

Eso sí, si las sobras las tenemos en casa, “siempre se conservan en frío. No debemos dejar los alimentos cocinados más de una hora fuera de la nevera porque daría tiempo a que crecieran los microorganismos. Eso de cocinar a mediodía y dejarlo en la encimera hasta la noche, prohibido”. Si esas sobras se van a consumir en frío, “tal cual salen de la nevera, los deglutimos”, pero si hay que comerlos calientes, “calentarlos bien, que alcancen al menos 70ºC en todo el producto, también en el interior y sabremos que es así cuando el alimento humee”.

¿Qué táper tenemos que llevar, mejor cristal o plástico? “Cada uno tiene sus pros y sus contras, esto es más de preferencias personales”, explica Robles: “Plástico son más ligeros pero también más difíciles de limpiar. Los de cristal se limpian muy bien pero nos va a pesar más. En cualquier caso sabed que todos los recipientes que compremos tienen una seguridad evaluada, son seguros para la comida, lo reflejan en el icono de la copa y el tenedor, así que es una cuestión de gustos”.

Si lo que nos gusta es hacer barbacoas, Beatriz da las claves: “Por favor, que la parrilla esté limpia, que no tenga restos de otros alimentos porque es verdad que con el fuego directo no va a haber microorganismos pero sí puede haber compuestos tóxicos de esos otros alimentos. También tenemos que asegurarnos de que descongelamos los alimentos que estaban congelados, no meterlos directamente en la barbacoa, si no puede quedar quemada por fuera y cruda por dentro y eso sería un problema”.