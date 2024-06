Aramburu revela por qué muchos alemanes, tras leer 'Patria', piensan que los vascos cenan sapo

Pese a que su carrera literaria arrancó hace años, su nombre caló entre el gran público tras la publicación, en 2016, de 'Patria'. Una obra que abordó de una forma nueva el problema del terrorismo de ETA y de la sociedad vasca.

Ahora, ocho años después de ese éxito que fue llevado a la pequeña pantalla, Fernando Aramburu vuelve a colarse en las librerías de los oyentes con 'El Niño', una obra que recupera el terrible accidente que tuvo lugar en los años 80 tras una explosión de gas en un colegio de Ortuella, Vizcaya: "Recuerdo perfectamente el momento y lugar en que supe de esta tragedia. Fue la radio la que me dio a conocer lo que acababa de ocurrir en un pueblo de Vizcaya. Yo era estudiante en Zaragoza donde cursaba Filología Hispánica". El joven Aramburu estaba en la cocina cuando supo del drama que acabó con la vida de 50 niños y 3 adultos: "El hecho se me quedó grabado". Años después, Aramburu trabajó en Alemania como maestro de niños de la misma edad que los que fallecieron en el accidente: "Aquello contribuyó a que no olvidara nunca este suceso. Y como estoy empeñado en la escritura de una serie de novelas cortas y cuentos protagonizados por gentes vascas, ciudadanos comunes, bastó que se me ocurriera el tono y la manera para que abordara desde la literatura este trágico suceso de Ortuella".

Reconocía Aramburu que, durante la escritura de la novela, nació su nieto lo que de forma inconsciente le llevó a vincularse de forma especial con Nicasio, el abuelo de uno de los pequeños fallecidos en el episodio, que protagoniza la obra: "Mientras escribía la criatura se iba formando y he reconocido que me sucedió algo que nunca me había pasado. Establecí una conexión emocional con el personaje".

En los micrófonos de Fin de Semana, Aramburu recordaba el éxito inesperado de 'Patria': "Estoy muy agradecido a ese libro, por la dimensión internacional que me dio y porque me diera algo que tenía de forma modesta, lectores..." y compartía entre risas como pidió a su editor que, en próximos libros, firmara como 'el de 'Patria'', suprimiendo su nombre de pila.

La obra ha vendido en lengua española más de 1.000.000 de ejemplares, sin contar ediciones en bolsillo. 'Patria' se ha distribuido en países como Italia, Holanda o Alemania. El título de 'Patria' no se tradujo al alemán: "Si un comprador alemán entra y ve el título en español puede que se anime a comprarlo pero si ve el título traducido al alemán piensa... otra de nazismo".

Sobre su traducción a este último idioma compartía una anécdota: "Mis personajes tienen la costumbre de cenar pescado y en un momento determinado cenan sapo. Así es como en vasco decimos al rape. Y el traductor alemán tradujo el 'sapo' como el anfibio. Habrá gente en Alemania que piense que los vascos cenamos sapo (...) cuando me di cuenta avisé a la editorial y lo reeditaron".

