El ansiado regreso de las fallas a Valencia: así será la mascletá, la cremá y cómo han crecido las falleras

Han pasado más de dos años desde que Valencia tuvo que echar la persiana a sus fiestas más populares tras el estallido del Covid-19 en nuestro país. Ahora, y varios meses después de la fecha habitual, regresan las fallas a la capital del Turia con una organización atípica marcada por las medidas sanitarias ante el todavía persistente coronavirus. En Fin de Semana de COPE falleras, organizadores y pirotécnicos dan las claves de cómo será la nueva fiesta de las fallas.

Consuelo Llobel, de 25 años, es la fallera mayor de unas celebraciones que comienzan en apenas 4 días. “Ahora que estamos a las puertas es un poco decir “por fin”, no me lo puedo creer. Yo he sido fallera toda mi vida, para mí es una forma de vida y un pedacito de nosotros que se nos ha quitado durante mucho tiempo. Al ser la primera en anularse también tenía que ser la primera en volver”, asegura en los micrófonos de COPE.