"Estoy alucinando": la historia de un vecino de Granada famoso en todo el mundo por una foto 'robada'

Epidemic Sound es una multinacional sueca que se dedica a la venta de derechos de sonidos. Ha trabajado con empresas de la talla de The Telegraph, Warner Bross, Premier League... etcétera. De hecho, cuenta con potentes campañas publicitarias. Por ejemplo, en lugares tan representativos como el metro de Nueva York. Hasta ahí todo bien, pero... ¿Qué tiene que ver con el español Francisco Rodríguez Campos?

Francisco, conocido en Granada como Paco 'el de la Carne', no ha estado nunca en Nueva York. Es vecino del barrio del Zaidín y tiene un asador en la céntrica calle Navas de la ciudad granadina, el epicentro de un sentir granadino ubicado a nada más y nada menos que 6.000 kilómetros de las pantallas de Manhattan en las que aparece su imagen cada tres minutos.

No es modelo, pero cualquiera que pase por el metro de Manhattan verá su cara. Se ha convertido en la imagen de esta empresa de tecnología musical con sede en Estocolmo que tiene en el país americano su mercado prioritario. Paco no es famoso, pero estos días lo parece.

Cristina L. Schlichting ha podido hablar con Paco en 'Fin de Semana' para preguntarle por toda esta polémica. Lo primero por lo que le ha preguntado ha sido por cómo se entero de que estaba en un anuncio de 'La Gran Manzana', a lo que él ha respondido que fue "de casualidad" ya que esta empresa utilizó su foto "sin permiso".

Tal fue la casualidad que se enteró gracias a una persona de su círculo cercano: "una de mis empleadas fue de vacaciones a Nueva York con su familia y nada más entrar al metro lo descubrió inmediatamente". Su hijo pequeño le dijo, 'mira mamá, tu jefe', y era verdad. Cada tres minutos pasaba la imagen de Paco en el metro de Nueva York. Ella no dudó en contárselo a Francisco y él no se lo creía, "me quedé alucinando, y parece que ahí sigo todavía", ha explicado.

La foto la 'robó' esta empresa sueca de la página web del fotógrafo que había captado la imagen durante la procesión de la Virgen de los Remedios de Granada en el año 2018, pero... ¿Qué ha pasado ahora con toda esta polémica? ¿Cómo se ha resuelto el asunto? "Ellos me han hecho ahora una oferta, pero claro yo estoy esperando a ver qué me recomiendan los abogados". Sin embargo, lo más sorprendente de todo esto es que su imagen no solo ha sido utilizada en Estados Unidos, "la foto también ha llegado a Australia e incluso a Londres en un disco de música de una banda de rock", ha comentado para sorpresa de todos.

El caso se ha hecho muy mediático y todavía no sabemos cómo se va a resolver, pero seguiremos pendientes de todo lo que pase para contártelo en Fin de Semana.

