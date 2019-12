Vladimir Kuzmenko, representante de Zozulya, en COPE: "Zozulya no es nazi, han manipulado sus fotos"

"Román Zozulya no es nazi". Así de tajante fue el representate del jugador del Albacete, Vladimir Kuzmenko, en El Partidazo de COPE. "Tengo un mensaje que me gustaría decir por última vez. Román está muy alejado de cualquier ideologia nazi", ha recalcado el propio Kuzmenko, en El Partidazo de COPE.



Sobre las fotografías en redes sociales que vincularían al delantero ucraniano con grupos de extrema derecha, Vladimir Kuzmenko ha asegurado que esas imágenes están "manipuladas".



"Las fotos se pueden interpretar de muchas maneras. También pueden ser fotos de broma. Román Zozulya ha sido manipulado. No quiero meterme en política, pero radicales del Rayo Vallecano han podido manipular sus fotos. ¿Por qué no se enseñan las fotos de Román cuando ayuda en los hospitales?", ha comentado el agente del futbolista del Albacete, en El Partidazo de COPE.



��️�� Vladimir Kuzmenko, representante de Zozulya, en @partidazocope



➡️ "Roman está muy alejado de cualquier ideología Nazi. Roman Zozulya no es Nazi. No sé cómo decirlo"



➡️ "Zozulya ha sido manipulado por radicales del Rayo Vallecano. Han manipulado sus fotos"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/tqStMlQ7La — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 16, 2019



Vladimir Kuzmenko ha remarcado, en El Partidazo de COPE, que el jugador del Albacete hará un comunicado para explicar "todo este asunto" que tuvo lugar el pasado domingo durante el encuentro de LaLiga Smartbank que enfrentó al Rayo Vallecano y Albacete Balompié en el estadio de Vallecas.