A solo tres días del partido de cuartos de final entre España y Alemania, El Partidazo de COPE ha entrevistado al máximo goleador de la Selección Española, el asturiano David Villa. Leyenda de La Roja, el Guaje anotó 59 goles en 98 partidos como internacional y fue campeón de la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

Ahora ya retirado del mundo del fútbol, Villa ha analizado cómo ve al equipo de Luis de la Fuente y los paralelismos que existen entre el equipo campeón del que él formaba parte y el actual al que pudo ver en directo en el partidazo ante Italia de la fase de grupos.

¿Quién juega mejor?

Los dos equipos juegan bien. Es difícil de vaticinar quién ganaría, pero tengo que decir que nosotros. Juegan muy bien y estoy muy contento de verlos así. Es una alegría para cualquier aficionado ver jugar a España porque no todos están proponiendo lo que ellos proponen. El que viví en directo fue un partidazo.

¿Qué te pareció el partido ante Georgia?

Un partidazo. El equipo pudo sobreponerse a un traspiés, empezando abajo se vinieron arriba e incluso fueron a por más teniendo el partido asegurado, cosa que no hemos visto en otras selecciones. Como aficionado me siento orgulloso. Vamos a ver dónde pueden llegar porque se vaticinan muchas cosas ahora y en el futuro. Vienen grandes cosas para la Selección.

¿Quien era el más joven en 2008?

Creo que Fábregas con 21 años. Es una barbaridad lo de Lamine si analizamos la edad. Yo debuté muy joven en la Selección y lo hice con 23. Es increíble lo que están haciendo y la naturalidad con la que lo hacen dentro y fuera del campo. Mi hija es dos años mayor que Lamine.

¿El buen ambiente te recuerda al de 2008?

Hay muchas similitudes visto desde fuera. Alrededor no hay polémicas, solo hay cosas bonitas. El buen ambiente dentro de una concentración es importantísimo, en un club no lo es tanto porque entrenas desayunas o comes y nos los vuelves a ver hasta el día siguiente. En una concentración ves las mismas caras durante días y el ambiente es muy importante más allá de lo que pase en el campo.

¿Hay miedo a perder el viernes y pensar que siempre caemos en cuartos?

La frontera en 2008 era Italia y ahora es Alemania. No quiero ser pesimista porque estoy convencido de que pueden ganar a Alemania, pero en 2006 con muchos de los que luego salimos campeones se vislumbró lo que venía después. Nos cruzamos con una potente Francia que nos eliminó y a los dos años conseguimos ganar. Me gustaría que todos nos diéramos cuenta de los años que vienen de salud futbolística en la selección española. Ojalá podamos ganar, pero el Mundial está a la vuelta de la esquina y se ven muchos hilos de lo que puede venir en el futuro.

¿Quieres que te quiten el récord?

Egoístamente dices… si puedo estar ahí mucho tiempo. Siendo realista se que algún día va a pasar. Se decía de otros récords, pero pasará que alguien salga y marque muchos goles. Si lo puedo alargar lo más posible… pasaré al lugar número 2 y estaré igual de orgulloso.

¿Te ha sorprendido cómo está jugando esta España?

Siempre la pongo como favorita, sobre todo después de lo que venía de hacer. En el fútbol es difícil sorprender cuando no te pones unas expectativas altas como hago yo. Por plantilla y jugadores España es una de las favoritas siempre, pero quizá no esperábamos que con estos chicos tan jóvenes estemos dando un rendimiento tan alto. La realidad es esa disfrutémoslo y ojalá eliminemos a Alemania el viernes.

¿Cómo es tu vida sin el fútbol?

Tengo parte del Benidorm, que es del grupo DV7 Group, escuelas de fútbol, representación con Abel Ruiz, Iván Azón, entrenadores… Me gusta dar mi opinión a los jugadores que tenemos, pero sinceramente no estoy en el día a día de la agencia. Me retiré con ganas de retirarme y disfrutar de otras cosas de la vida y estoy feliz.

