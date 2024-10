Lo que el vestuario del Atlético de Madrid sabe del extraño penalti contra el Lille: el árbitro cambió de criterio

Al margen de la lectura deportiva y las conclusiones de la derrota del Atlético de Madrid en casa frente al Lille en el partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones, el penalti señalado a favor del conjunto francés fue clave en el signo del partido.

A poco más de quince minutos para el final del encuentro, y con empate a uno en el marcador, el italiano Marco Guida marcó un penalti por supuesta mano de Koke. La jugada llevó a confusión, puesto que, durante la narración en Tiempo de Juego, parecía que, en un primer momento, se había pitado falta en ataque por mano de un jugador del Lille.

Sin embargo, el balón parece rozarle ligeramente al centrocampista del Atlético en la parte baja del puño, y tras consultas a través del pinganillo con la sala VOR, decide pitar penalti a favor del Lille.

Lo más escandaloso de la jugada es que nadie, incluso una vez finalizado el partido, sabía decir qué se había pitado: si mano o falta de Koke, porque las imágenes de la realización televisiva no dejan claro el motivo de la decisión de los árbitros.

simeone, incrédulo por la decisión del árbitro

Los protagonistas del equipo rojiblanco que se pasaron por los micrófonos de El Partidazo de COPE o de Movistar (el operador que retransmitió el partido por televisión) no eran capaces de dar una explicación precisa.

El entrenador Diego Simeone, a pregunta de Javi Gómez, fue muy directo: "No hay nada, muchachos. Explíquenme por qué fue penalti", comentó muy despacio para que quedara clara su incredulidad, incluso habiendo visto las imágenes. "Ojalá nos toque alguna vez a favor", deseó.

Otros como el portero Jan Oblak, antes de retirarse a vestuarios, dijo en Movistar que el árbitro "pita la mano. Y al final no sé qué ha pasado. Dice que están comprobando la mano y si dices que no ha sido mano, pues no sé qué ha sido. Es increíble. Nos ha perjudicado", lamentó.

LO QUE LA PLANTILLA DEL ATLÉTICO SABE SOBRE LA POLÉMICA

Solo después, Manolo Lama pudo dar algo de la información que al Atlético de Madrid le hicieron llegar de la decisión del árbitro Guida.

En El Partidazo de COPE, Lama contó que el árbitro, en primer lugar, señala mano de Koke en el área: "Eso es lo que dicen".

EFE Los jugadores del Atlético discuten con el árbitro un penalti en contra durante el partido de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Lille disputan este miércoles en el estadio Metropolitano

Sin embargo, en la sala VOR empiezan a revisar la jugada. "Entonces, cuando empiezan a revisar, me imagino que el árbitro del VAR le dice que mano de Koke no es. Que, en todo caso, es mano del jugador del Lille".

Y a partir de ahí se suceden varias interpretaciones sobre la jugada: "Cambia la idea, y le dicen que es un mini toque en el suelo. Y de repente, cambia".

De ahí viene la imagen en la que los jugadores del Atlético de Madrid se apelotonan en torno al árbitro y le piden que vaya a verlo al VAR: "Los jugadores del Atlético lo que piensan es que está pitando la mano. Y él les dice que no va a verlo al VAR porque hay contacto, como diciendo que no pita la mano".

Y como el árbitro ya había cambiado de criterio, "lo que pito es que le ha tocado" debió interpretar el árbitro.

Además, como puntualizó Juanma Castaño, en este caso no era posible publicar las conversaciones del árbitro de campo con el árbitro del VAR porque Marco Guida no acude al monitor para revisar la pantalla.