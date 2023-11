¿Se venderá el Atlético de Madrid?: Enrique Cerezo desvela las ofertas para que cambie la propiedad del club

El nuevo Atlético de Madrid que viene tiene ya su primera pieza. Este martes conocíamos que Óscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga, será el fichaje galáctico de Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín a partir del mes de enero de 2024. La entidad está ideando una estructura distinta con ejecutivos en una estrategia de internacionalización y diversificación de los negocios del club para incrementarlos y afianzar el crecimiento. Todo esto también se relaciona con la posibilidad de que se venda el club ante las ofertas que existen y Juanma Castaño le preguntó al presidente por ello.

Forbes atribuye a Miguel Ángel Gil Marín una fortuna de 400 millones, casi la mitad de la cual puede asignarse a su parte en el club. Y todo sin haber cedido el control, pues, junto al presidente Enrique Cerezo, tiene la mayoría (65,1%) de Atlético Holdco que a su vez detenta la participación mayoritaria de la institución colchonera (70,4%). A título personal, acapara cargos de poder como vicepresidente de LaLiga, único español en la ejecutiva de la Asociación Europea de Clubes y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. Se rumorea que pueda dar un paso al lado en el club y se centre en estos puestos.

Las ofertas

Esa venta del Atlético de Madrid se puso en marcha con la entrada del fondo Ares. De hecho, se pudo llevar a cabo varios años antes. La llegada del gigante chino Wanda y el israelí Quantum hicieron sonar las alarmas en todos los aficionados colchoneros. También hubo interés de la firma CVC por hacerse con el equipo rojiblanco. Uno de los mejor colocados es el propio Quantum, interesado en asumir el rol de accionista de referencia en alianza con otros inversores. La coyuntura existente, con dinero profesional interesado en grandes marcas continentales, garantiza al Atleti más de un pretendiente.

Mientras tanto, para seguir dando valor y subir el nivel de los responsables de la entidad, están llegando nombres de prestigio. El proceso de retirada paulatina que Miguel Ángel Gil Marín parece estar llevando a cabo, cada vez es más palpable. Esto sucedería cuando la futura Ciudad del Deporte esté finalizada en los alrededores del estadio rojiblanco, delegando ya algunas de sus responsabilidades en directivos de prestigio y confianza para poder compatibilizar con el resto de cargos que ostenta. Pero Enrique Cerezo no ha querido dar importancia a esos rumores en El Partidazo de COPE.

Enrique Cerezo desvela si se venderá el Atlético de Madrid

Elías Israel preguntaba al presidente rojiblanco que si había "ofertas por el club", "gente que viene preguntando" y este respondía sinceramente: "Pues yo te puedo decir una cosa, ofertas, lo que se dice ofertas, que yo sepa, ninguna, hasta ahora, ninguna". Por eso, Juanma Castaño se cuestionaba "todo eso que se dice entonces de los americanos". Enrique Cerezo hizo esta reflexión: "Cuando se estrena una película y no va gente al cine, dicen que no van ni los curiosos a ver una película". Todo el mundo se quedó descolocado ante la alegoría que había hecho.

"¿Y eso qué quiere decir y qué tiene que ver con lo que le estoy diciendo de los americanos?", se cuestionaba el presentador de El Partidazo de COPE, con la sensación de que Enrique Cerezo sabía más de lo que estaba contando. El mandatario le aseguraba que "no son curiosos". "¿Qué no vienen?", volvía a cuestionar, a lo que encontraba una respuesta similar: "No son curiosos, que no preguntan, que no tienen nada, que no son curiosos". Seguramente se sepa más con el transcurso de la temporada. Sobre todo, si se cierra la llegada de Mateu Alemany.