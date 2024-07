La valiente apuesta del Presidente del COE con Manolo Lama: "Nos jugamos lo que quieras"

Miércoles especial este 24 de julio de 2024. Programa de El Partidazo de COPE con estrellas olímpicas a poco menos de 48 horas de la Ceremonia de Inauguración y que han hablado con Manolo Lama sobre sus opciones de medalla.

El primero en participar ha sido 'el capitán del barco', el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco que no oculta su orgullo al tener "la mejor tripulación del mundo". Un Alejandro Blanco que, "por lo resultados previos a los Juegos, y ojalá no me equivoque" cree que es "la mejor del que hemos tenido".

"En cuantos a resultados, es la mejor de la historia del deporte. He estado con los presidentes de otros Comités Olímpicos y todos te felicitan. Estamos en un momento mágico. El deporte es el día a día", añade el presidente del COE sobre la expedición española desplazada a París que estará formada por un total de 192 mujeres y 190 hombres.

"Vengo muy ilusionado, pero soy realista y sé que el deporte a veces te da alegrías y otras veces decepciones", asegura el presidente del COE y por lo tanto espera buenos resultados en París: "Por mi formación miro mucho los números y nunca hemos llegado con tantos resultados previos a unos Juegos, con lo cual lo lógico es que París les de todo lo que han conseguido y lo que se merecen después de este ciclo olímpico de 3 años".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Alejandro Blanco además se rinde ante sus deportistas ante unos nuevos Juegos: "Es la única vez que cada cuatro años sale el Equipo Olímpico Español, en este caso los 382, a representar a nuestro país y todos con las mismas ganas y todos demostrando lo que son y transmitiendo un mensaje de optimismo y todos compartiendo el triunfo con los demás".

Programa especial

Alejandro Blanco estuvo al comienzo del programa con Manolo Lama y también al final donde el Presidente del COE no ocultó su satisfacción por la realización del mismo: "Me voy encantado y por algo que para mí es importante. Desde los más antiguos en cuanto a número de Juegos, a los nuevos o nuevas, todos han destacado que somos un equipo y que al final lo importante es competir todos juntos y representar a españa".

Para Blanco, esto ha sido un "máster de lo que son los deportistas olímpicos y a un máster que nos enseñan la calidad de las personas y de los deportistas que tenemos".

La intervención del 'Capitán del barco' acabó con un mensaje contundente: "Somos el mejor deporte del mundo porque tenemos a los mejores deportistas".

Medallas

Alejandro Blanco ya viene apuntando durante las últimas semanas que está convencido de que se superarán las 22 medallas de Barcelona - el récord hasta el día de hoy - y ha mantenido su idea con Manolo Lama: "Vamos a superar las 22. Con los resultados de Tokio y con la gente joven que fue cuarta y ahora son campeones del mundo y sobre todo es lo que recojo de todos los deportistas" y se ha llegado a jugar "lo que quieras" con Manolo Lama a que eso sucederá.

Canales de Whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo)