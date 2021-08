Usman Garuba, en El Partidazo de COPE: "A la NBA no se le puede decir que no"

Usman Garuba ha hablado con El Partidazo de COPE desde su casa de Azuqueca de Henares, a unos días de marcharse definitivamente a Houston a vivir su sueño de jugar en la NBA y de enfrentar a jugadores como, "Antetokoumpo", en palabras del propio Usman, el rival con el que más ganas tiene de compartir pista.

(GIANNIS ANTETOKOUMPO)



"A la NBA no se le puede decir que no o pedirle que te espere. El dinero es mayor habitualmente en América, pero la mayoría de los jugadores van porque es su sueño", expresó el pivot español al hablar de su paso a la mejor liga del mundo.

Garuba empezó a jugar a baloncesto por una coincidencia

"Nos mudamos a Azuqueca de Henares en Guadalajara y al llegar allí, quería apuntarme al fútbol, pero las plazas estaban llenas y por eso acabé practicando baloncesto", se sinceraba el jugador al ser preguntado por sus inicios en el baloncesto.

Jugar con una generación de leyenda

"Intento normalizarlo. No es sencillo porque al final los he visto por televisión y son algunos de mis ídolos, sin embargo, trato de no pensar en ello y divertirme con ellos porque estamos todo el día de risas". La selección estuvo con Garuba el día de su elección con los Rockets e imitaron el procedimiento de selección dejando una escena realmente divertida con Ricky y Juancho como protagonistas.

?? @Usmangaruba en @partidazocope



?? ¿Cómo se enteró que iba a jugar en la NBA?



?? ¿Echará de menos las broncas de Pablo Laso?



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/A6Ca23VMlY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 26, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pablo Laso y el Real Madrid

"Voy a echar mucho de menos las broncas de Laso porque es algo que siempre nos hace mejorar. Te enfadas en el momento algunas veces, pero sabes que es por tu bien". Pablo Laso ha sido el mentor de Garuba desde que le hizo debutar en 2018 frente a Burgos.

"Una vez decidí marcharme, el Real Madrid me ha puesto todas las facilidades",explicaba Garuba, agradecido por el comportamiento del conjunto blanco.

Vídeo Entrevista a Usman Garuba en El Partidazo de COPE