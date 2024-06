La tronchante anécdota de Manolo Lama y su maleta en el aeropuerto de Londres: "Llamo a Romero..."

El Real Madrid se impuso el pasado sábado al Borussia Dortmund en la final de la Liga de Campeones en Wembley. Los de Carlo Ancelotti levantaron la ansiada Decimoquinta gracias a los goles de Carvajal y Vinicius en la segunda parte y vuelven a reinar en Europa. La semana grande para el club español se ha completado tras anunciarse que Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo, vestirá de blanco la próxima temporada.

Londres se tiñe de blanco y amarillo

El Real Madrid conquista su Decimoquinta Copa de Europa en Wembley Los goles de Dani Carvajal y Vinicius dieron el título al conjunto blanco que supo sobrevivir al dominio del Dortmund en la primera parte (0-2). 01 jun 2024 - 18:55

Unas 90.000 personas pudieron ver en directo la final en el estadio de Wembley, aunque fueron muchas más las que viajaron a la capital inglesa el pasado fin de semana. Entre aficionados de ambos equipos, personalidades y medios de comunicación se reunieron en Londres unas 150.000 almas.

Los tres aeropuertos de la ciudad (Heathrow, Gatwick y Stansted) operaron más de un centenar de vuelos y algunos de ellos tuvieron que ser desviados a localidades como Birmingham o Cardiff ante la masificación y por razones de seguridad. Solo con destino a Madrid hubo 90 vuelos el pasado fin de semana (45 de ida y 45 de vuelta).





Anécdota de Manolo Lama

En uno de esos vuelos viajaba el equipo de enviados especiales de la Cadena COPE con Manolo Lama a la cabeza. El periodista contó este martes en El Partidazo de COPE una divertida anécdota que le sucedió en el aeropuerto a su vuelta a Madrid y que provocó las risas de todo el equipo.

"Llegamos al aeropuerto y cuando voy a pasar los controles de seguridad, paso por debajo del arco y cuando voy a abrir la maleta para sacar los líquidos veo unas zapatillas blancas, unos calzoncillos de colores... y digo esto qué es, esta maleta no es mía. Fue decir eso y rápidamente se formó un cordon de guardias de seguridad. Nada me indicaba de quién podía ser, pedí que me dejaran ir a por el móvil para llamar a Alvar Madrid, pero si pasaba el arco no podía regresar. Empiezo a voces a gritar 'alguien tiene una Samsonite negra', la gente se acercó y un malagueño me dejó su teléfono para intentar contactar con Alvar, pero no me sabía su teléfono".





¿De quién era la maleta?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Me acordé del teléfono de Antonio Romero que era el mismo que tenía yo en la Cadena Ser. A los 10 minutos le suena el teléfono al hombre y Romero me cuenta que a Manu Carreño lo habían bloqueado en otro lado del aeropuerto por lo mismo. Dos guardias de seguridad me llevan a la otra punta del aeropuerto y me encuentro a Manu Carreño con mi maleta. Él la pasó pensando que no llevaba líquidos, pero en el control se los vieron, porque era la mía, y le dijeron que la abriera. Al hacerlo lo primero que vio fue mi acreditación y mi foto y dijo que esa no era la suya. Y le bloquearon. Yo le decía que la trajera y la cambiabamos, pero no le dejaban moverse".

¿Cómo se cambiaron las maletas?

Todo sucedió en el taxi de vuelta, en el que iban 7 y el conductor, aunque era un vehículo de 5 plazas. Al bajarse Manu Carreño sacó las maletas del coche y confundió la suya con la de Manolo Lama, una era negra y la otra azul oscura. "Yo llevaba una cinta roja en la mía para distinguirla y Manu pensó que quién había puesto eso ahí y la tiró", finaliza Manolo Lama.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).