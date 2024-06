La tristeza de Modric recogiendo el 'MVP' del partido, una de las imágenes de la Eurocopa 2024

En uno de los giros con los que nos está sorprendiendo la Eurocopa de Alemania, Croacia pasó de estar clasificada para octavos a quedar pendiente de un milagro para seguir con vida en la competición.

Croacia se veía en la siguiente fase gracias a un gol de Luka Modric frente a Italia. Con el 1-0, Croacia pasaba como segunda clasificada e Italia quedaba relegada al tercer puesto con tres puntos y una diferencia de goles de -1, lo que daba muchas opciones de estar también clasificada.

Sin embargo, en la última jugada del partido, en el minuto 98', Zaccagni envió el balón a la escuadra del segundo palo de la portería croata, lo que cambió por completo el destino del grupo B, dejando a Italia segunda clasificada y relegando a Croacia al tercer puesto con dos puntos que, muy probablemente, sean insuficientes para meterse entre los dieciseis mejores de la Euro'24.

Para la UEFA, el mejor del partido fue Luka Modric. Su imagen no pudo ser más icónica. Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE, la analizó como "una de las imágenes de la Eurocopa: una persona delgada como es él, con los ojos llorosos, triste y con un trofeo en la mano, que le han pedido coger el trofeo para los patrocinadores, que lo debe de haberlo tirado al suelo en cuanto ha entrado en el vestuario".

Amarga despedida para Luka Modric

Luka Modric tampoco quiso dejar claro si dejará o no la Selección croata cuando termine la Eurocopa.

Casi entre lágrimas por un empate cruel, el de Italia en el minuto 98 que prácticamente le arrebató a su equipo el billete para octavos de final de la Eurocopa, Modric contestó de forma escueta a una pregunta sobre si el choque frente al cuadro transalpino fue el último que jugará con Croacia: "Ya veremos, no es momento para esas historias", declaró.

Luka Modric, con gesto de tristeza, tras quedar prácticamente eliminado de la Eurocopa con Croacia. CORDONPRESS



"El fútbol a veces es cruel. Se volvió a demostrar, pero bueno, es lo que hay. No merecíamos ese gol, no sé de dónde se sacó el árbitro ocho minutos de prolongación. Hay que perder a veces, pero no es un consuelo. El fútbol es cruel, ha quedado demostrado", insistió.

Modric señaló que en la Eurocopa no le salió nada bien a su equipo. Ni siquiera en los partidos de otros grupos en los que Croacia podía sobrevivir en la competición con marcadores favorables. "Es que ayer era necesario un punto entre Escocia y Hungría y volvieron a marcar en el minuto 99. Hoy en el 98. El destino no estaba con nosotros", concluyó.