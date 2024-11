Toni Freixa responde al gesto de Florentino Pérez de tender la mano al Barcelona: "Hay que intentar no ser hipócrita"

Toni Freixa aprovechó este lunes su intervención en El Partidazo de COPE para puntualizar ciertas cuestiones sobre el discurso de Florentino Pérez durante la reciente Asamblea de socios compromisarios del Real Madrid.

EFE Florentino Pérez interviene en la Asamblea General del Real Madrid.

Una de ellas tuvo que ver con la relación entre ambos clubes. El presidente del Real Madrid abogó por tender la mano al Barcelona, considerado históricamente como el eterno rival. Sin embargo, más allá del interés por la Superliga de clubes, todo lo que tiene que ver con el ex jefe de los árbitros, Enríquez Negreira, ha manchado mucho esa relación entre ambos, por las acusaciones procedentes del club madridista.

A este respecto, Pérez, contrario a que la relación entre ambos clubes se distancie, dijo que "el Barça y el Madrid se tienen que ayudar, y lo digo con total sinceridad. Tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo. ¿Por qué nos íbamos a enfadar?",

Y para reforzar su idea, el máximo mandatario del club madridista, se aferró a la postura que ambos clubes (junto al Athletic Club) plantaron contra la invitación a formar parte del fondo CVC que ofreció LaLiga a sus equipos: "Para conseguir sus fines, elevaron las presiones a los políticos, incluso amenazando con la huelga. Barcelona, Athletic y Real Madrid, una vez más, reaccionamos unidos. Este rechazo, tengo que decirlo, se produjo gracias al consenso entre PSOE y PP. ¡Y no se suelen poner de acuerdo! Pues esta vez sí y, ya lo ven, lo digo", dijo de forma textual.

LA REACCIÓN DE TONI FREIXA CONTRA FLORENTINO PÉREZ

Preguntado por Juanma Castaño al exdirectivo del Barcelona, Toni Freixa tiene clara su postura si aceptaría la mano de Florentino Pérez: "¿Y qué quiere decir tender la mano?", se preguntaba Freixa. "A mí las palabras no me sirven para nada. Al final me fijo en los hechos y a mí me parece incalificable que después de que, por ejemplo, y no es porque me afecte a mí, pero que me parece increíble que, ante una persona que no tiene ningún tipo de relevancia a estos efectos como pueda ser yo en un programa como el vuestro, alguien se vaya corriendo al día siguiente a presentar un escrito en el juzgado para pedir una serie de información que no conduce a nada. ¿Cómo se compagina eso con lo de tender la mano? En esta vida lo que hay que intentar es no ser hipócrita".

CORDONPRESS Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Freixa aludió al hecho de que el Real Madrid presentara a comienzos de octubre, en el Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona, una solicitud para incorporar las declaraciones hechas por Toni Freixa en El Partidazo de COPE el pasado 1 de octubre sobre los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira.

Imagen de Enríquez Negreira

Sobre esa denuncia en concreto, Toni Freixa aseguró no saber nada. "Yo tengo entendido que el juez a quien se dirige es al Barcelona y a la Cadena COPE. Casi te lo tengo que preguntar yo a ti, Juanma ¿Os han dicho algo?", le preguntó Freixa a Castaño.

"Pues nada, por eso digo que es un poco un circo. Sirve para eso, para que se hable, para que se comente… Cada vez que pasa cualquier cosa, sacamos lo de los 17 años, de Negreira… Es una constante. Llevamos así 20 meses", comentó con cierta desesperación.

Por ese mismo motivo, tampoco se mostró afectado por el comentario que hizo un socio del Real Madrid a este respecto.

"A mí, lo que diga un socio del Madrid no me cabrea. Además, está en su derecho de decir su opinión". Y aunque Florentino Pérez no se refirió de forma textual a Negreira, "está muy bien este circo para que no se hable de la realidad de la historia del fútbol español", insistió.