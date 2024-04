Toni Freixa avisa al Real Madrid antes de El Clásico contra el FC Barcelona: "El Bernabéu es nuestro jardín"

"Lo del domingo con este ambiente en el vestuario, con Xavi que viene más quemado después de lo del martes, ¿arregla algo el partido del Bernabéu en el caso de que el Barça consiga un buen resultado o no, o esto ya no hay que lo arregle?", se preguntaba Juanma Castaño en El Partidazo de COPE cuando intervenía Toni Freixa.

El exdirectivo del FC Barcelona explicó por qué es "un partido importante": "Estamos a ocho puntos del líder, si ganamos nos ponemos a cinco y nadie podrá decir que el Barça no tendrá sus opciones, aunque mínimas. Por lo tanto, es un partido que hay que tomárselo serio e intentar pasar página rápidamente de la eliminación".

"Aunque cueste conectarse a ese partido", Toni Freixa cree que hay que "intentar aprovechar el cansancio que seguro que tendrá el Real Madrid después del partido de ayer": "Y si no, también un poco la distracción que le supone el haber pasado a semis y ojalá se aproveche la oportunidad".

Entonces, Juanma Castaño sacaba el As de bastos: "Han llegado por varios sitios unas declaraciones que hiciste después de los partidos de ida de la ronda de cuartos de la Champions": "Había ganado el Barça al Paris Saint-Germain en París y había empatado 3-3 el Real Madrid en casa con el Manchester City".

Toni Freixa avisa

Las declaraciones en cuestión eran las siguientes: "El tema este del ADN a mí me agota. Claro que les fastidia, pero les fastidia porque ellos, que son el gran equipo de la Champions, están a punto de caer eliminados en cuartos, mientras que nosotros estamos a punto de pasar a semis y esto es lo que ellos no tenían previsto para nada".

Ronald Araújo protesta su expulsión en el Barcelona - PSG | EFE

"Ellos se han reído mucho y se lo han pasado muy bien este año y se han imaginado al final de temporada que ahora están viendo que va a ser otra cosa", sentenciaba Toni Freixa después de esos partidos de la ida de los cuartos de final de la Champions League. Entonces, Juanma Castaño se preguntaba "por qué sois tan osados".

Freixa se defendía: "Perdona, vosotros seguro que no lo sois preguntándome por esto cuando ya hemos visto que es macho, ¿no?". Juanma Castaño recalcaba: "¿No conoces al Madrid? ¿No conoces al Madrid?". "¿Tú sabes lo bien que me lo he pasado yo la semana pasada percibiendo el canguelo en Madrid?", aclaraba el exdirectivo culé.

"Me lo he pasado en grande y ahora ya cuando habéis visto que es macho, ahora sacáis pechito", un mensaje que Toni Freixa mandaba "a todos los que se están riendo ahora de esto que dije". "Que lo entiendo, que se rían", señalaba el exdirectivo en El Partidazo de COPE, "porque el fútbol es esto".

"Es nuestro jardín"

Juanma Castaño recalcaba que "no aprende": "Tú no sabes que con el Real Madrid, aunque le veas muerto, tienes que esperar todavía". "Juanma, que no quiero aprender, que yo lo vivo con pasión, que yo disfruto cuando el Barça le está pasando por la mano, por la cara al Madrid, que se la han pasado 300 veces en los últimos años", ponía en énfasis Toni Freixa.

BARCELONA, 16/04/2024.- Seguidores del FC Barcelona reciben al autobús que transporta a los jugadores antes del inicio del encuentro de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Liga de Campeones que FC Barcelona y Paris Saint-Germain disputan este martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona. EFE/ Alejandro Garcia

"Que el Bernabéu es nuestro jardín, disfruto", explica el exdirectivo. "¿Ves? Ahora dices que el Bernabéu es nuestro jardín y esto se va a viralizar", replicaba Juanma Castaño. "Pues que se viralice y el que quiera mirar para otro lado, que mire, y el que quiera ponerse el 2-6, el 0-4 o el gol de Messi enseñando la camiseta, pues que se lo ponga", sentenciaba Freixa.