Teresa Perales, en COPE: "En el móvil tengo que quedan 1.442 días para los próximos Juegos; espero llegar como estoy"

Teresa Perales se colgó el bronce en los 50 metros espalda e igualó a Michael Phelps, la leyenda americana, con 28 medallas. La nadadora zaragozana, de 48 años, afrontó con optimismo los 50 espalda, una de sus pruebas favoritas y con la que mantiene un buen idilio tras ganar el oro en Río 2016, la plata en Pekín 2008 y Tokio 2020 y el bronce en Sidney 2000 y Atenas 2004. Y logró hacer historia acabando tercera, por detrás de la china Pin Xiu Yip y de la mexicana Haidee Viviana Aceves.

EFE PARÍS, 31/08/2024.- La nadadora Teresa Perales celebra su medalla de bronce en los 50 metros espalda S2 Femenino de los Juegos Paralímpicos París 2024, este sábado en la capital francesa. EFE/ Javier Etxezarreta

Y este lunes visitó los estudios de El Partidazo de COPE para hablar con Juanma Castaño sobre su histórica medalla pero, primero, para comentar la injusta eliminación de Elena Congost, que perdió la medalla de bronce al ser descalificada en línea de meta cuando intentó ayudar a su guía y soltó durante un mínimo espacio de tiempo la cuerda que les une: “La norma es estúpida porque si el guía entra por delante, sería una ayuda para ella; pero es ella la que entra por delante y ayudándole, no hay nada que te pueda ayudar, te perjudica. No lo puedo entender. Estoy convencida de que la beca se la van a dar; que le den la medalla lo veo más complicado. Hay normas que están del año 'catapum' y siguen ahí. Yo hago lo que falta. La diferencia entre quedar cuarta a quedar descalificada es no tener nada, es como no haber ido y no haber podido participar. Es un momento de acto reflejo, de ser humano; yo lo habría hecho".

Juanma Castaño le preguntó a Teresa si estaba obsesionada con la medalla número 28: “La deseaba con toda mi alma, desde Río. Me conocían en mi casa, soy conocida desde hace doce años, desde que igualé a Phelps. Hasta ante de Londres no me conocían nada. Ese día quería la medalla 28 porque mi marido se me declaró en la torre Eiffel y la medalla tiene un trozo de la torre. Yo estaba muerta de vergüenza, fue muy de peli, cenando en el restaurante, con una limusina blanca esperando abajo”.

Cordon Press Teresa Perales durante los Juegos Paralímpicos de Tokio.

La nadadora española nos contó los problemas que tuvo para entrar en el edificio en el que vivía y los problemas para ir por París: “Estuve diez años entrando y saliendo por la rampa del garaje. No es lo más digno ni humano. Paris es incómoda para la silla de ruedas. En el metro veo que pone el cartel de la silla de ruedas y ves que no puedes entrar. O esperar el tren porque dice que es accesible y luego tiene escalones tan altos como una mesa”.

Uno de los grandes méritos de Teresa Perales fue el conseguir su 28ª medalla después de haber visto cómo se incrementaba su discapacidad en los últimos años: “Esto tiene más mérito porque nado sin piernas, sin un brazo, quitas el timón... no nos gusta cambiar las formas de hacer las cosas y al principio vas dando vueltas a ti mismo. Cuando llegué no sabía si había ganado o no, veía la luz y no sabía si era la mía. Cuando salí esperé a mi entrenador y Justi y dije ' si ellos se echan a llorar, he ganado', y les vi llorar y ya empecé yo y no paré, hasta la prensa; fue súper bonito”.

Teresa Perales, con Luis Munilla, Joseba Larrañaga y Juanma Castaño

Por último, nos contó qué hará a partir de ahora: “Con mucho jaleo y mucha diversión. Tenía preparado dos discursos, el de no haber ganado la medalla pero sí otras cosas. En el móvil tengo la cuenta atrás de los días que quedan para los próximos JJOO en Los Angeles. 1.442 días. Espero llegar como estoy porque nadar con las orejas no lo haría bien”.

