La sorpresa de Roberto Morales por la posible salida de Gündogan del Barcelona: "Malabares"

La salida de Ilkay Gündogan es prácticamente un hecho. Es cuestión de horas que el Barcelona y el Manchester City hagan oficial la vuelta del centrocampista alemán a tierras británicas tan solo un año después, algo que probablemente nadie esperaba a principios de este verano, ni siquiera el propio futbolista o el club 'citizen'.

En este sentido, el jugador alemán saldrá a falta de una semana para que cierre el mercado de fichajes, que termina el próximo 30 de agosto, y permitirá al Barcelona terminar de cerrar la plantilla más a gusto, con los diferentes pros y contras que supone esta operación.

Gündogan, dispuesto a salir del Barcelona Según informa Helena Condis, el jugador alemán quería quedarse pero ha cedido en su postura inicial para ayudar al Barcelona económicamente. 19 ago 2024 - 22:24

Un alivio para el Barça

Por un lado, el mayor aspecto positivo de la salida de Gündogan, y prácticamente el único motivo para desprenderse con tanta facilidad del alemán, es el de aligerar en gran medida la masa salarial del club, que lleva ya muchos veranos suponiendo un quebradero de cabeza para toda la directiva culé.

Gündogan durante el PSG-Barcelona de la temporada pasada. | EFE

El salario de Gündogan, que llegó gratis el verano de 2023, es con diferencia uno de los más altos de la plantilla. Al llegar con un merecido papel de estrella -fichó por el club como capitán del Manchester City ganador del triplete-, el sueldo que se le firmó fue elevado. No obstante, una planificación deportiva que no ha fructificado y un verano lleno de desilusiones como la del no fichaje de Nico Williams ha terminado por llevar al alemán a la rampa de salida.

El centrocampista, pese a que como se ha informado en COPE durante los últimos días, era reacio a abandonar el club, finalmente ha terminado cediendo, suponiendo esto un gesto importante con el Barcelona que permitirá la inscripción de Dani Olmo, que no pudo jugar en la primera jornada ante el Valencia, y quizás de alguna otra llegada.

Desprenderse del mejor jugador

Por otra parte, si se pone el foco en los puntos negativos, desprenderse del mejor jugador de la pasada temporada no suena como una gran operación. Gündogan fue el faro del último Barça de Xavi que, pese a no ganar ningún título, sí realizó un gran año en lo personal anotando 5 goles y repartiendo 14 asistencias.

Gündogan celebrando un gol durante el Alavés-Barça de la temporada 2023-24. | EFE

Además, cabe destacar que la marcha del centrocampista alemán será gratuita. El Barcelona no recibirá dinero a cambio del traspaso de Gündogan al Manchester City, pese a que todavía tiene contrato. El club le facilitará la salida (el City no quiere pagar por un jugador que era suyo hace un año) y marchará con la carta de libertad.

La sorpresa de Roberto Morales

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ante todo este caso, el tertuliano de El Partidazo de COPE, Roberto Morales, se ha querido pronunciar en el programa acerca de la salida del alemán, poniendo el foco en la relación con el nuevo entrenador, Hansi Flick. "Me da la impresión de que algo había entre Flick y Gündogan por solucionar, porque sino Flick ha cedido a las razones que le ha impuesto la directiva para renunciar al mejor futbolista de la temporada pasada el Barça", ha comentado Morales.

Además, también ha destacado que "si Flick quería construir su nuevo proyecto por peso y liderazgo era Gündogan. Desde la distancia, no esperaba que fuese él el elegido para aliviar la situación del Barça". Finalmente, también ha mostrado su sorpresa por las filtraciones que han aparecido sobre lo que podría fichar el Barcelona con el espacio que dejará el alemán.

"Imagino que es cosa de Laporta, pero casi que me sorprende todavía más ver el nombre de Leao relacionado al del Barça con lo que cuesta ese futbolista. No sé si es tomar al resto por tontos o seguir jugando a hacer malabares que vamos a ver el final que tiene", ha comentado Morales.

Audio



Canales de Whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).