La sorprendente valoración de Toni Freixa sobre el posible fichaje de Nico Williams por el Barça: "Moda"

Toni Freixa, actual comentarista de El Partidazo de COPE, y excandidato a la presidencia del Barcelona, estuvo este miércoles en los micrófonos de COPE para analizar la actualidad veraniega del Barcelona. Un Barcelona que ha comenzado la 'era Flick' en las últimas horas con los primeros reconocimientos médicos.

Una actualidad del Barcelona que sobretodo viene marcada por la posibilidad del fichaje del internacional español del Athletic Club Nico Williams.

"Podríamos hacer frente a un fichaje de este nivel", aseguró el presidente Joan Laporta en declaraciones a Catalunya Radio en una entrevista que tuvo lugar esta semana.

Sin embargo, Toni Freixa se mostró más reaccio ante este fichaje ya que considera que es "más de periódicos que real" y considera que "no hay que perder la cabeza" porque "el Athletic no vende a ningún jugador".

"Un fichaje del Athletic no es ningún culebrón. Si lo quieres tienes que pagar la cláusula. Ahí su agente está haciendo su trabajo y hace que se hable de su jugador", opinó Toni Freixa sobre el atacante.

"Lo más importante que ha hecho es encargar el proyecto a un entrenador de primer nivel, lo que es trascendental es el proyecto", señala Freixa en relación a lo mejor que ha realizado el club en este mercado.

"Si echamos el programa hace 2 años, estaríamos hablando de Raphinha, Lewandowski, Koundé y ahora están en la rampa de salida porque hay que vender", recuerda Freixa.

En cuanto al mercado de verano, Freixa no oculta que el Barcelona "tendrá que incorprar jugadores", pero "no dependamos de un jugador que ahora está de moda".

Real Madrid

Freixa también dejó un recado al Real Madrid al ser preguntado por Juanma Castaño si cambiaría a Lamine Yamal por Kylian Mbappé: "Nunca cambiaría a un jugador del Barça por uno del Madrid", aunque reconoció que el galo "es un gran jugador, no lo voy a criticar".

"En el caso de Lamine, está bendecido por Messi...estas cosas solo pasan en Can Barça. Eso no se compra con dinero, ni con estadios con conciertos, ni parkings que da el ayuntamiento", añadió.

"Estoy ilusionado porque la cantera del Barça ha sacado un jugador de la calidad de Lamine Yamal", zanjó Toni Freixa.

Por último, Freixa bromeó al confesar que no se acordaba de lo que ocurrió en Wembley hace un mes y medio - final de la Champions League que ganó el Real Madrid ante el Borussia Dortmund - : "Ni me acordaba, la verdad, me acuerdo del 92 y 2011. Memoria selectiva".

