Siro López, devastado por la derrota del Real Madrid al Lille, apunta a un mal mayor: "Se acabó, no es de hoy"

En una mala noche de Champions para Real Madrid y Atlético de Madrid, Juanma Castaño presagiaba un 'Partidazo' complicado para los aficionados de ambos equipos "porque normalmente a la gente no le gusta escuchar la radio cuando su equipo pierde".

El desánimo como consecuencia del desastre español en la jornada europa del miércoles no es solo cosa de los oyentes. Para ejemplo, el de Siro López, comentarista habitual de El Partidazo de COPE, que su "buenas noches, por decir algo" con el que saludó a Juanma Castaño era toda una declaración de intenciones.

LA PRIMERA DERROTA DEL REAL MADRID EN NUEVE MESES

El Lille sorprendió al conjunto madridista y acabó con su racha de 36 partidos sin perder bajo la batuta de Carlo Ancelotti.

El Real Madrid confirma sus problemas lejos del Santiago Bernabéu

El Real Madrid confirma sus problemas lejos del Santiago Bernabéu, tras haber logrado tan solo una una victoria en cinco partidos de visitante, dando signos evidentes de problemas en su juego y algunas carencias que provocan seguir echando de menos la figura de un futbolista como la de Toni Kroos.

En un primer tiempo sin ritmo, el Lille, dirigido por el Bouaddi, aprovechó las debilidades del Madrid y se adelantó con un penalti transformado por Jonathan David.

El Lille celebra el gol contra el Real Madrid

El equipo mejoró algo en la segunda mitad, impulsado por los cambios del técnico italiano, que dio salida a Luka Modric, Arda Güler y Kylian Mbappé, pero no logró concretar sus ocasiones.

Mbappe, antes de salir a jugar contra el Lille

El Real Madrid se fue sin puntos de Francia, algo que Carlo Ancelotti calificó, al término de partido como "un golpe de atención que nos vendrá bien".

"La tristeza llega de la sensación del equipo porque no ha sido un buen partido. Se puede perder, es deporte, pero perder sin dar una buena sensación es lo que más me preocupa. Hay que arreglar las cosas rápido porque tenemos un partido el sábado", declaró el italiano después en la rueda de prensa post partido.

SIRO LÓPEZ, CONTUNDENTE CON EL REAL MADRID: "NO ES DE HOY"

El ánimo de Siro López para comentar la derrota y el estado por el que atraviesa el Real Madrid no era el más elevado: "¿Qué quieres que hagamos? El problema no es de hoy", señalaba.

"Si fuera solo hoy, pues dices… Pero llevamos así desde que empezó la temporada. Yo, hasta ahora, no me he preocupado", afirmó.

"Hasta hace quince días, decía que el Real Madrid estaba en pretemporada porque no ha jugado casi amistosos, llegó Mbappé el 7 de agosto… Pero ahora ya no estamos en pretemporada y llevamos sin jugar a fútbol, desde la temporada pasada, en varios partidos", opinió en un primer análisis.

Juanma Castaño aprovechó para recordar cómo estaban las redes sociales pidiendo la dimisión de Carlo Ancelotti, petición que compartían algunos de los oyentes de El Partidazo de COPE que escribieron al whatsapp del programa.

Castaño le trasladó la pregunta a Siro: ¿hay que echar a Carlo Ancelotti? "No, no, yo no he dicho eso".

"Es que he escuchado esta noche a madridistas hablando ya otra vez de que si el ciclo Ancelotti ya está agotado y que empieza a languidecer", le respondía Juanma Castaño.

Carlo Ancelotti da instrucciones a sus jugadores en la derrota contra el Lille.

El malestar de Siro con el Real Madrid se extiende desde el comienzo de la temporada, en pleno mes de agosto, con la disputa de la Supercopa de Europa: "Yo lo que digo es que no jugamos a nada en toda la temporada. Se cuenta con los dedos de una mano los minutos que hemos jugado bien: el día del Espanyol una parte, el día del Alavés un ratito también... y poco más. O sea, se acabó. Eso sí que es evidente. Creo que no es discutible ni por Paco ni por nadie. No jugamos a nada", sentenció con cierto enfado.

El Real Madrid ha jugado hasta la fecha once partidos oficiales en la presente temporada, con un balance de siete victorias, tres empates y una derrota, con 22 goles a favor y siete en contra.