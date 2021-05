Sergio, en COPE: "Es una situación muy difícil, hay que ganar al Atlético y que se de una carambola"

El entrenador del Real Valladolid ha pasado este jueves por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar de cómo afronta su equipo el partido de la última jornada ante el Atlético de Madrid en el que los rojiblancos pueden coronarse como campeones de LaLiga Santander y su equipo descensar a LaLiga SmartBank.

“Ha sido una semana jodida, difícil, dura. Te ves en una situación en la que nunca pensabas que ibas a estar. Cada vez está más cerca la realidad en la que nos vamos a meter, aunque estamos mentalizados en que vamos a conseguir la salvación", reconocía Sergio.

Este sábado el Valladolid debe ganar al Atlético, que se juega el título, y esperar los pinchazos de Huesca y Elche. Sergio asume que su equipo lo tiene muy complicado. “Si te pones a reflexionar de una manera consciente es una situación muy difícil porque no solo es ganar al Atlético de Madrid si no que dependemos de carambolas. Nuestro objetivo es ganar, hay una pequeña luz y tenemos que acogernos a ella, pero queremos limpiar la imagen de Anoeta. Tenemos un 4% o un 5% de opciones de salvarnos, pero que nadie tenga ninguna duda de que el equipo va a salir a hacer un gran partido y a vengarse de una temporada en la que no nos ha salido nada".

La mente en la ciudad está en esa derrota ante la Real Sociedad del pasado domingo: “El equipo estaba con problemas, molestias, gente que salía del Covid y entendíamos que iba a ser un partido muy físico y que en la primera parte debíamos salir a contrarrestar su fuerza y en la segunda parte ir a por ellos, está claro que me equivoqué porque no acerté con el once", reconoce el catalán.

"En Villarreal pudimos ganar, en Valencia tuvimos mala suerte y quizá el otro día no nos salio. Los lunes tenemos una charla y nos decimos las cosas de tú a tú y comentamos lo que pasó y por qué fue. Lo que se produjo en esa primera media hora en Anoeta no era digno de nosotros", continúa.

Además, se ha culpado a Ronaldo Nazario de su falta de acción y de toma de decisiones. Sergio le ha defendido: "No he hablado con Ronaldo. Sé que hay runrún, él lo ha comentado. Cuando más ha estado con nosotros es está temporada. Delega en el mister, es consciente de lo que hacemos y su presencia en las últimas semanas ha sido constante a pesar de que públicamente no se haya dejado ver. Su apuesta por mi no hemos podido cumplirla y eso me fastidia".

Preguntado sobre qué Atlético se espera el sábado en Zorrilla afirma que "el Atlético va a salir a por todas, lo ha demostrado en los últimos partidos intentando adelantarse y gestionar esa ventaja, Esperemos un Atlético que salga como un tornado, ojalá aguantemos ese primer envite y podamos contrarrestarlo. Nosotros tenemos que salir igualando su intensidad y su lucha. Nos jugamos muchísimo, el orgullo, la raza y el intentar acabar con un buen sabor de boca".

Por último, sobre su futuro en el Valladolid ha comentado que "sigo teniendo contrato y es un tema del que tenemos que hablar. Mi contrato es hasta 2022".