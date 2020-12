Sergi Moreno, en El Partidazo de COPE: "Hay que sacar la verdadera cara de Víctor Valdés, hace daño al fútbol"

Sergi Moreno se encuentra sin equipo actualmente después de haber rescindido su contrato con el Horta, equipo que milita en Tercera división y cuyo entrenador es Víctor Valdés. “Tarde o temprano era de esperar que alguien contase la verdad”, ha comenzado diciendo el futbolista en El Partidazo de COPE.

“Hay que sacar la verdadera cara de Víctor Valdés, hace daño al fútbol”, ha asegurado el futbolista, quien ha querido relatar cómo es Valdés como entrenador. “No me quejo del tema futbolístico, me quejo de las faltas de respeto y las maneras con las que me echó del equipo”, ha dicho.

El delantero se ha quedado sin equipo a mitad de temporada y ahora tiene que esperar hasta enero para que se abra el mercado de fichajes. Una situación de la que culpa al exportero del Barcelona. “Me lo comunicó una mañana al salir del gimnasio. ‘No te vas a volver a poner esta camiseta mientras yo esté aquí’, me dijo. Ni le contesté”, ha contado el delantero.

“Víctor fue quien me llamó para ficharme, él pagaba parte de mi ficha y desde el día que me echó ya se lavó las manos, ahora se tiene que hacer cargo el club”, ha explicado.

La relación de Víctor Valdés con los jugadores

Sergi Moreno ha relatado cómo es Víctor Valdés como entrenador, alguien a quien no le augura mucho futuro en el mundo del fútbol. “Igual te dice que está feliz con el partido y a los cinco minutos se vuelve loco, no tiene lógica”, ha criticado el futbolista.

Un carácter que algunos de sus jugadores no entienden, según Sergi. “Con los suplentes no tiene ninguna relación. Me lesioné hace dos semanas y nunca me preguntó”, ha dicho.