"Serán de Joao Félix": la reflexión de Manolo Lama en El Partidazo de COPE sobre el Real Madrid - Chelsea

Real Madrid y Chelsea abren este miércoles 12 de abril a las 21:00 horas su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones con la ida en el Santiago Bernabéu, que podrás seguir en 'Tiempo de Juego' desde las 20:30 horas. Los de Carlo Ancelotti buscarán invocar el modo Champions League y la magia que ya les llevó en volandas a la final el curso pasado, con el objetivo ir a Londres lo más cerca posible del pase ante un rival que se agarra a Europa para aliviar una discreta temporada con tres entrenadores y lejos de los mejores en la Premier League. En 'El Partidazo de COPE' se habló sobre el encuentro.

Tras las remontadas del año pasado, esta será la primera eliminatoria con el primer capítulo en casa, una ida que afrontará sin bajas significativas, más allá de la de Mendy. La duda para Ancelotti es ver si repite el once que le funcionó en Copa, con un de nuevo entonado Vinicius, Benzema, que le ha hecho cinco goles al equipo inglés en los dos cruces pasados y que llega con el olfato fino (19 goles en los últimos 20 partidos), y Rodrygo Goes arriba, y con Camavinga en el lateral zurdo, tal y como informó Miguel Ángel Díaz en 'El Partidazo de COPE'.

Es el reencuentro del equipo de Carlo Ancelotti ante la que era su 'bestia negra' hasta la pasada edición. La historia cambió en una eliminatoria en la que el Real Madrid firmó uno de sus mejores partidos del pasado curso, en Stamford Bridge con triplete de Karim Benzema (1-3), y tiró de heroica cuando otros lo ven todo perdido, tras ser remontado en el Santiago Bernabéu. También con un tanto de Karim en la prórroga que daba forma al segundo capítulo de remontadas, después de la firmada ante el PSG y sin saber que aún le esperaba la mejor, ante el Manchester City. Para los tertulianos de 'El Partidazo de COPE', en esta ocasión no hay discusión: el Real Madrid es favorito.

¿Todos con el Real Madrid?

Más allá de ese favoritismo, está también la cuestión de que los blancos son el único equipo español vivo en la Champions League. Miguel Ángel Díaz apuntó durante el programa de este martes que es la primera vez que el árbitro que dirigirá el encuentro del miércoles pitará en el Santiago Bernabéu y que "si se equivoca, mejor que sea a favor del Real Madrid". Esto trajo a colación un comentario de Manolo Lama sobre con quién irían los aficionados del Atlético de Madrid y del FC Barcelona en el encuentro que puedes escuchar aquí. "Hasta el Cholo", comentó Juanma Castaño.

Audio

Cuando el Chelsea fichó a João Félix este invierno no tardó ni 24 horas en arreglar sus papeles y ponerle de titular. Esas eran las urgencias de un Chelsea que adolece toda la temporada de un problema con el gol y que se encomienda a la creatividad y el arrojo del portugués para poder hacer daño al Real Madrid. Ha sido de los mejores del Chelsea en estos meses y si no ha brillado más es por el estado del equipo, con las peores cifras goleadoras desde mediados de los años 90. Este miércoles pasará una de las pruebas que puede hacer que el Chelsea acometa o no su fichaje en verano.