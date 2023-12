La sentencia de Gonzalo Miró sobre la situación de Xavi en relación al Barça: "Se ve a distancia"

El Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE de este miércoles no tuvo otro protagonista que el Barcelona de Xavi Hernández y la esperpéntica imagen que el equipo dio en Bélgica, donde perdió con un Amberes que no había sumado hasta la fecha ni un solo punto en la fase de grupos.

El equipo azulgrana, pese a conseguir el primer objetivo que se marcó el técnico catalán -pasar a octavos de final, y lo ha hecho como primeros de grupo- las sensaciones no son precisamente buenas.

Xavi Hernández, durante el Amberes - Barcelona, de Liga de Campeones. EFE





"Los jugadores tienen que animarse porque tienen más nivel del que están demostrando últimamente", señaló Xavi en la rueda de prensa posterior al partido. Antes, en declaraciones a Movistar, Xavi aseguró sentirse preocupado: "Sí, es normal. El equipo no se está sintiendo cómodo. Llevamos una racha con resultados negativos. Tenemos que mejorar y ser críticos con nosotros mismos. Nos están generando muchísimas cosas en ataque el equipo contrario", analizó Xavi, que volvió a reforzar su mensaje de que el objetivo del equipo está cumplido.

Las declaraciones de Deco, "una mano al cuello"

El Amberes - Barcelona viene empañado por una situación extraña con la lista de convocados para Bélgica. El equipo que finalmente se desplazó es diferente de la lista inicial anunciada por Xavi, lo que dejó entrever que algo le debieron decir al entrenador para modificar dicha convocatoria.

¿Quién hizo esa convocatoria? ¿Ha sido consensuada? Son algunas de las preguntas que el equipo de comentaristas de El Partidazo de COPE intentó responer en el Tiempo de Opinión, en el que se analizaron, en primer lugar, las palabras de Deco.

El director deportivo del Barça declaró antes del partido, preguntado por esta cuestión, que las convocatorias son cosa del míster" y que "nadie en el club ha consensuado nada con él".

El caso es que la lectura de esta primera situación apunta a la debilidad de Xavi Hernández. "No se ha sabido defender. No ha tenido ni caradura ni personalidad para defenderse", esgrimió Paco González.

"Deco podría haber aprovechado para echarle una mano y sí, se la ha echado, pero al cuello", criticó Juanma Castaño.

Sin embargo, la lectura que hace Gonzalo Miró de la situación abrió otra línea de debate.

ESCUCHA LA OPINIÓN DE GONZALO MIRÓ SOBRE LA COMPLICADA SITUACIÓN DE XAVI HERNÁNDEZ TRAS LA MODIFICACIÓN DE LA ÚLTIMA CONVOCATORIA

"Yo creo que Xavi sabe y siente lo que se ve desde la distancia", anunció Miró. "A Xavi le están haciendo la cama, pero desde arriba. No desde abajo. Y no es de hoy".

La teoría de Gonzalo Miró choca con la observación de González, que cree que a Laporta no le hacen falta 'camas': "Como es el presidente, a Xavi te lo cargas cuando quieras, y fuera".

"Sí, pero necesitas un argumento para hacerlo", respondió Miró.

Las 'camas' desde arriba

Helena Condis intervino en El Partidazo de COPE para analizar la propuesta de Miró desde otra perspectiva.

Según la periodista, Joan Laporta no está haciéndole la cama a Xavi Hernández. "Quizás otros sí", apuntó Helena recordando que hace semanas, señaló en COPE la inconformidad de varios directivos que se quejan al presidente del club azulgrana de que Xavi no está suficientemente preparado, de que toma decisiones en el campo que no son correctas, y de que Xavi no escucha los consejos que le dan desde arriba, y de que solo escucha a Laporta y a Deco.

"El deseo de Joan Laporta es que a Xavi le vaya muy bien y poder mantenerlo por mucho tiempo. Laporta ha pedido a esos directivos que dejen tranquilo a Xavi porque confía y quiere mantenerlo", precisó.

