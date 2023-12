Brutal enfado de Juanma Castaño con el cambio en la convocatoria del Barça por orden de la directiva

El FC Barcelona se enfrenta a un Amberes ya desahuciado de Europa en la última jornada de la Champions League este miércoles a las 21:00 horas en el Bosuilstadion. El partido se ha visto envuelto en polémica antes de empezar por un extraño cambio en los jugadores que viajan a Bélgica. Xavi Hernández ha hablado en rueda de prensa al respecto en la previa al encuentro y solo ha conseguido que se armase más revuelo.

El liderazgo del grupo en juego

Los culés dejaron sellado su pase a la siguiente ronda de la Champions League tras la sufrida victoria 2-1 al Oporto en Montjuic. El Barcelona lleva 12 puntos en 5 partidos jugados en la competición y es el propio equipo portugués el segundo clasificado hasta el momento con 9 puntos. Una victoria y y dos tantos de diferencia en el goal average ponen tierra de por medio entre ambos equipos, lo que deja a los de Xavi en una ventajosa posición de cara a la última jornada de la fase de grupos.

Joao Cancelo y Joao Félix en la celebración del gol contra el Oporto.





No todo queda entre estos dos conjuntos. Aunque lo tenga difícil para hacerse con el liderazgo, el Shakhtar Donetsk si que tiene muchas posibilidades de terminar segundo en la tabla. Los ucranianos se enfrentan al Oporto en el Estadio Do Dragão y los dos equipos están empatados a nueve puntos. Si los visitantes venciesen a los portugueses entrarían en la siguiente ronda de la Champions. En caso de empate o derrota del Shakhtar, estos se mantendrían en el tercer puesto y jugarían la Europa League.

Partido contra el Amberes

El FC Barcelona pasó por encima del equipo belga en la primera jornada de la Champions League. Los blaugranas llegaban con dudas al encuentro, pero dominaron al Amberes de principio a fin para terminar con un 5-0 en el marcador del Lluís Companys. Los tantos de Joao Félix (doblete del portugués), Gavi, Lewandowski y el gol en propia de Bataille hicieron vibrar a la afición culé.

Celebración del FC Barcelona en el partido contra el Amberes.





El partido de vuelta es otra historia. Con un Barça ya en la siguiente ronda de la Champions tiene un encuentro relativamente cómodo en Bélgica este miércoles. Los blaugranas publicaron en sus redes sociales la convocatoria para el encuentro el pasado 11 de diciembre, con ausencias muy notables como Lewandowski, Araujo y Gundogan. Tan solo un día después, el equipo rectificó y subió una nueva lista, en la que ya incuyeron a todos los jugadores disponibles.

¿Quién ha cambiado la convocatoria?

Xavi Hernández respondió en la rueda de prensa previa al partido contra el Amberes sobre el inusual cambio en la convocatoria para el encuentro europeo y quién decidió que se rectificase. "Los estamentos, el equipo, el presidente, Deco, nosotros lo hemos decidido. Hablando con los jugadores, al final hacíamos una noche más y eso cambia mucho el itinerario", explicó el entrenador del Barcelona.

Ante estas declaraciones, Juanma Castaño respondió enfadado en El Partidazo de COPE que "una convocatoria no la hacen los estamentos del club, la hace el entrenador del equipo. El presidente y el director deportivo no pintan nada a la hora de que se decida quién viaja, quién se queda y qué tienen que hacer. Si tienen que entrar en ese papel el presidente y el director deportivo para decidir que tres jugadores que se quedaban tienen que ir, mal estamos. Xavi no puede permitir que ahí entre Laporta".

El director del programa añadió: "Si Xavi públicamente admite que ha tomado esa decisión consensuada con el presidente y el director deportivo, muy mal hecho. Esa es una decisión de entrenador". A esto, Paco González respondió: "Laporta está haciendo saber que ha sido él, el que ha metido a los tres jugadores en la convocatoria".

