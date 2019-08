Saúl Craviotto, en El Partidazo de COPE: "El sueño que me queda por cumplir es ser abanderado en los Juegos"

Saúl Craviotto, cuatro veces medallista olímpico, sumó este domingo, junto a Rodrigo Germade, Carlos Arévalo y Marcus Walz Cooper, la medalla de plata en el K2 500 en el Mundial de Szeged. Un metal que supuso la clasificación de la modalidad para España.

Un reto que ha requerido en un esfuerzo doble tras la marcha del equipo de Cristian Toro y la entrada de Carlos Árevalo: "Ha sido muy complicado el poder acoplar a una embarcación nueva en tan poco tiempo en el Mundial más importante del ciclo olímpico, en el que teníamos que clasificarnos a Tokio. Ha requerido mucha tensión mental pero hemos conseguido levantar el proyecto y conseguir los objetivos", analizó.

En cuanto a su estado mental, Craviotto aseguró encontrarse en su mejor momento: "Los 35 son una buena edad para un piragüista. Hay gente con 38 que sigue y otra con 32 ya se ha retirado. Depende de la ilusión y las ganas de cada uno, si las lesiones te respetan, te cuidas, te alimentas bien pues será más fácil. Yo ahora mismo estoy que me salgo", reconoció.

La experiencia de 'Masterchef' supuso un punto de inflexión en su carrera y aumentar su ambición: "Lo de Masterchef me ha cambiado la vida. Fue un año bonito, sabático, el tomarme el entrenamiento de otra manera, poder cambiar un poco de aires y descansar. No esperaba ganarlo, ha sido un subidón mediático en todos los sentidos pero con organización uno consigue sacarlo. Aunque es cierto que tres meses antes del Mundial me centré exclusivamente en eso", aseguró.

El ilerdense rechaza el plantearse superar a David Cal como el medallista español con más medallas en unos Juegos: "No pienso ni en superar a nadie ni en todo lo que tengo. Pienso en mi día a día, en mis próximos retos, soy ambicioso e ir a Tokio a por una medalla. No creo mucho en eso de los récords en los Juegos. Cada deporte es diferente porque no en todos puedes aspirar a varias medallas, como es nuestro caso", dijo.

Por último, Craviotto reconoció que el poder ser abanderado sería un sueño: "Me haría muchísima ilusión, es a lo máximo que puedes aspirar. Una vez eres medallista, es el siguiente paso. Yo he hecho los deberes y quien tenga que confirmar, que lo haga. Si no lo soy, iré detrás de él o de ella y si lo soy seré muy feliz. La experiencia olímpica será increíble en cualquier caso", concluyó.