Sarabia, en El Partidazo de COPE: "Sabía que Mbappé era rápido pero no hasta tal punto"

Pablo Sarabia, jugador del PSG, pasó este lunes por los micrófonos de ‘El Partidazo de COPE’ para analizar sus primeros pasos en París y su debut en la Ligue 1.

El ex del Sevilla ha comenzado su andadura en París siendo indiscutible en los planes de Tuchel: “Estoy muy feliz con la oportunidad de jugar con estos jugadores y en este club. La adaptación está siendo muy buena, y el poder jugar en este gran club y encima me está yendo bien las cosas es un doble motivo para estar muy feliz”, aseguró.

Sobre cómo se gestó su llegada a París, el madrileño confiesa que se lo contó su agente durante una comida: “A principios de julio surgió la opción. Era una oportunidad muy importante pese a que estaba muy feliz por el Sevilla por la gente, el club, por el trato que recibía, por todo. Pero era un objetivo personal el luchar por títulos, seguir escalando a nivel profesional y cuando supe de la opción no me lo pensé”, comentó.

En cuanto a su debut, Sarabia no esperaba ser titular desde el primer partido: “Ya fui titular en la Supercopa, me vi desde el inicio en el primer partido oficial, mi primer título como profesional, fue algo increíble. Sobre el estreno en Liga, fue impresionante por el ambiente, el primer partido en el estadio. Jugamos bastante bien y estamos satisfechos por ello. Me fui con la espinita de fallar una ocasión y no haber marcado pero ganamos bien y ya llegarán los goles”, analizó.

Desde su llegada a París, el madrileño juega en banda izquierda en un sistema de 4-3-3 pero se ve preparado para jugar en diversas posiciones:"Al míster le gusta mucho cambiar el sistema pero sí que suele usar ese. Tenemos muchas variantes, incluso un 4-4-2, le gusta que me pueda adaptar a varias posiciones y así lo haré para ayudar al equipo desde cualquier posición, metiendo goles y dando asistencias. Nuestra ambición tiene ser que crecer partido a partido y tratar de luchar en cada partido y los títulos llegarán si somos regulares", destacó.

Una de las grandes estrellas con las que Sarabia comparte vestuario en París es el francés Kylian Mbappé: "Me impresionó muchísimo en los primeros entrenamientos. Sabía que era rápido pero no hasta tal punto, tiene una gran arrancada y mucho gol. Está entre los mejores del mundo. Me ha sorprendido mucho también a nivel personal y la gran ambición que tiene. Asume los galones que tiene dentro del equipo y es muy completo a nivel emocional", concluyó.