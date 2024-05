Rubén Martín defiende a Rodri tras su polémica al ganar la Premier League con el Manchester City: "Un líder"

El Manchester City de Pep Guardiola ha hecho lo que nadie había conseguido antes. Cuatro títulos de Premier League de manera consecutiva y seis en siete años. Rodri Hernández es uno de los responsables de ese éxito, pero está dando más que hablar por unas declaraciones tras el éxito. Rubén Martín defendió al jugador de la Selección en El Partidazo de COPE.

La afición citizen celebró en el Etihad este extraordinario récord tras la victoria contra el West Ham (3-1). Mientras, la del Arsenal aplaudió la remontada de su equipo ante el Everton (2-1), su gran temporada, aunque se quedara a dos puntos de los de Guardiola y, por lo tanto, como hace un año, a las puertas de la Premier.

Es un jugador clave para el esquema de Guardiola. Qué sería de este equipo sin Rodrigo Hernández. La realidad asusta. El español lleva desde el 5 de febrero de 2023 sin perder un partido de Premier League. Fue contra el Tottenham Hotspur fuera de casa, 1-0.

?? ¡El @ManCity, campeón de la @premierleague!



?? Final en el Etihad Stadium



?? @ManCity 3-1 @wesh



?? Foden 2’ y 18’

?? Kudus 42’

?? Rodri 59’



?? Décima liga inglesa y cuarta consecutiva



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/rvgpuCWCFu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 19, 2024

La victoria del Manchester City en la Premier League han encendido a los aficionados del Arsenal, a raíz de unas polémicas declaraciones de Rodri Hernández. El mediocentro español, una de las grandes estrellas del conjunto de Pep Guardiola, se refirió a los londinenses al ser preguntado sobre las sensaciones tras ganar el título liguero.

Rodri

El internacional español habló sobre la "mentalidad" de los suyos y dio un palo a los gunners, algo que no ha sentado bien y que, además, no se corresponde con la realidad: "Cuando el Arsenal nos visitó en el Etihad pensé estos tíos no quieren ganarnos, quieren empatar. Nosotros lo habríamos hecho de otra forma".

Rodri, jugador del Manchester City, en la rueda de prensa previa al partido frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. EFE

Aquel partido al que hace referencia terminó con empate a cero y su equipo, el campeón Manchester City, únicamente remató una vez a puerta. En un duelo marcado por la falta de ocasiones, el Arsenal tuvo dos oportunidades, por el solitario disparo entre los tres palos de los de Guardiola.

"Un líder"

"Yo lo que digo es que dame muchos Rodri, que les das un micrófono delante y te dice lo que sintió jugando aquel partido, que es que él miró a los jugadores del Arsenal y dijo les vale el empate, a por ellos", sentencia Juanma Castaño, "y me gusta que haga ese análisis y lo hace siempre".

???? Entrevista a Rodri Hernández, en @partidazocope



?? "Busquets es el mejor pivote de todos los tiempos y quiero ser mejor que él"



?? La influencia de Guardiola, las opciones de ganar el Balón de Oro, ¿se iría a Arabia Saudí?....https://t.co/l6Hc0WYlO3 — Tiempo de Juego (@tjcope) October 17, 2023

Luis García recordaba que "lo hizo también con la Selección": "¿Te acuerdas cuando caímos eliminados en el Mundial contra Marruecos?". "Yo he escuchado al que me gustaría que fuera el líder de mi selección", sentenciaba Rubén Martín, "creo que es alguien que está preparado para ello".

"Sin duda", responde Juanma Castaño, que recordaba que "la mejor entrevista que hemos tenido aquí fue la de Rodri". "Ese día estuve hablando yo por la tarde con Rodri un rato como diciendo es que no os dais cuenta de que podemos ganarla perfectamente", remarca Rubén Martín, "yo creo que no se había lesionado todavía Gavi".

jugadores del Mancherter City celebrando la Premier League | EFE

Juanma Castaño entrevistó a Rodri Hernández el pasado mes de octubre en El Partidazo de COPE. El mejor jugador español en este momento, nominado al Balón de Oro y el autor del gol del Manchester City en la final de la Champions League ganada por el equipo de Pep Guardiola ante el Inter de Milan tuvo una agradable charla con el programa.