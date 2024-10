Rubén del Campo explica cómo la AEMET avisó de la DANA días antes: "La cantidad de lluvia no la esperábamos"

La noche del 29 de octubre será recordada como una de las noches más negras de la historia de España. Durante todo el martes, la provincia de Valencia sufrió las fuertes lluvias provocadas por una DANA que, por la tarde, provocó enormes riadas que inundaron varios pueblos, carreteras y que provocaron, de momento, más 90 fallecidos.

EFE Vehículos amontonados en una calle tras las intensas lluvias.

En El Partidazo de COPE pudimos escuchar los problemas de muchos de los afectados por las lluvias, algunos con graves problemas y que no conocían el paradero de familiares a los que les habían aislado las riadas. Por ejemplo con Vicente, que nos contó que no sabía nada de su sobrina Paula y que lo último que sabía de ella era que estaba agarrada a un árbol. Y este miércoles pudimos hablar con Paula, que nos relató su duro testimonio. Paula detalló cómo tuvo que salir del coche al inundarse y acabó siendo arrastrada por el agua hasta acabar subida a un árbol y salvando la vida de milagro junto a su novio.

También pudimos volver a escuchar al ex compañero de El Partidazo de COPE Luis Basteiro, que el martes nos contaba que su suegro estaba atrapado en su panadería de Paiporta, el pueblo donde han fallecido 40 personas. Por suerte, Luis nos dio buenas noticias porque su suegro pudo sobrevivir después de subirse a una nevera y ver cómo el agua le llegaba casi hasta el cuello, hasta que pudieron salvarle.

La lluvia provocó, en lo deportivo, la suspensión de siete partidos de la primera ronda de la Copa del Rey de fútbol y dañó los accesos y los aparcamientos del Circuit Ricardo Tormo de Valencia a dos semanas del Gran Premio de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, aunque la organización confía en su disputa. Además, LaLiga ha pedido que se suspendan varios partidos de Liga del próximo fin de semana: Villarreal-Rayo y Valencia-Real Madrid, de Primera División; y Castellón-Racing de Ferrol, Eldense-Huesca y Levante-Málaga, de Segunda, fijados entre el sábado y el lunes próximos en la Comunidad Valenciana.

FCB/LaLiga Minutos de silencio y apoyo a las víctimas de la tragedia de Valencia.

¿sorprendió la cantidad de lluvia que cayó?

En El Partidazo de COPE hablamos con Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, para que nos explicara cómo fueron las predicciones previas a la DANA que arrasó varias zonas de la población de Valencia: “Hay que pensar que estos fenómenos con tanta antelación no se pueden detallar demasiado y ya el domingo sí que sacamos un aviso especial, que se emite cuando ya vemos que la situación va a ser realmente adversa. Se dieron los avisos amarillos, naranjas, el aviso rojo ya desde la mañana del martes, así que lo que es la DANA en sí, por sorpresa no nos pilló. Pero hay que decir una cosa, la cantidad de lluvia que cayó entre Chiva y Utiel, en algunos puntos 500 litros por metro cuadrado en ocho horas, que es lo que puede llover en todo un año; esa cantidad de lluvia desde luego no la esperábamos”.

