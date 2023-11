Rodrygo resuelve en COPE una de las principales dudas sobre un futuro jugador del Real Madrid

El jugador brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes se pasó anoche en directo por los micrófonos de El Partidazo de COPE donde analizó la actualidad blanca y además se sinceró sobre su posición favorita en el Real Madrid.

Juanma Castaño entrevista a Rodrygo Goes en El Partidazo de COPE

Rodrygo, en COPE: "Estaba agobiado por que no me salían las cosas y ahora creo que estoy de vuelta"
Antonio Pérez del Castillo 13 nov 2023 - 23:35

Rodrygo, desde la concentración con su país, y tras el entrenamiento de este lunes, resolvió además una de las principales dudas sobre un futuro jugador del Real Madrid. Si quieres conocer de quién se trata, pincha en el audio que aparece justo a continuación.

Rodrygo se sincera en El Partidazo de COPE

El jugador brasileño habló sobre su actual momento en el Real Madrid, que llega después del doblete del pasado sábado en la goleada ante el Valencia (5-1).

"Estaba agobiado porque lo intentaba de todas las maneras pero no me salía; ahora me está saliendo todo bien y estoy de vuelta. Creo que era culpa mía", confesó Rodrygo.

Esta temporada, tras la salida del francés Karim Benzema el pasado verano, Rodrygo ha tenido que variar tu posición en el campo para jugar más de delantero centro, una demarcación, que como aseguró con Juanma Castaño, no es mucho de su agrado: "Sabe que no me gusta jugar de nueve pero lo hago por el equipo y por él; creo en él".

Karim Benzema celebra con Rodrygo un gol durante la pasada Champions LeagueCordon Press

Idea que repitió al término de la entrevista cuando fue cuestionado por donde se siente más cómodo en el campo: "De mediapunta y, después, por las bandas. Lo que menos, de nueve y el míster lo sabe. Las cosas están mejorando. Es una oportunidad y es un honor, pero con mis características, no me gusta estar de espaldas, prefiero tocar más el balón".

Racismo

Rodrygo Goes también habló de los casos de racismo que ha sufrido y está sufriendo su compañero y amigo Vinicius Jr por los campos de España, y a pesar de lo que aseguró Vini de que España era un país racista, Rodrygo piensa que eso no es así.

"Fue muy difícil todo lo que pasó pero no creemos que España sea racista; hay algunos racistas, pero como en todo el mundo; no puedo generalizar. No puedo hablar de todos cuando lo ha hecho mal uno", sentenció.

Endrick

En esta convocatoria con la selección brasileña, Rodrygo coincide con su compatriota Endrick. El todavía jugador del Palmeiras, aunque fichado por el Real Madrid, debuta con la selección absoluta con solo 17 años.

Rodrygo Goes explicó en El Partidazo de COPE también cómo juega, precisamente, el propio Endrick: "No sé a quien se parece. Él es fuerte, rápido y tiene una explosión brutal y es muy peligroso. En la cantera marcaba muchos goles, tiene 17 años, pero ya está marcando goles". En el siguiente audio podrás escuchar cómo hablaba Rodrygo de su futuro compañero en el vestuario blanco.

Está previsto que Endrick vista ya la camiseta del Real Madrid a partir del verano que viene cuando alcance la mayoría de edad - hace los 18 el 21 de julio del próximo año-.

Por otro lado, Rodrygo aseguró que "ahora solo pienso en jugar en el Real Madrid" y que no le llegaron a hacer ninguna oferta desde Arabia Saudí. Rodrygo ha sido renovado la pasada semana hasta 2028 y tiene una cláusula de 1.000 millones de euros.

"Mi vida en Madrid es perfecta, juego en el Madrid, vivo con mis amigos, me encanta la ciudad", indicó el delantero brasileño.

Entrevista de Rodrygo en Youtube

La entrevista al jugador del Real Madrid se pudo seguir a través de Youtube, y si te lo has perdido, puedes verla en el link de Youtube que aparece a continuación y donde podrás salir de esa duda sobre el futuro jugador del Real Madrid: La pronunciación del nombre de Endrick.