Rodri rebate que una España entrenada por Guardiola se pareciera a la Selección de la Eurocopa: "Protagonista"

Rodri Hernández fue el gran protagonista de este miércoles en El Partidazo de COPE. El capitán y timón de la Selección indagó en su papel de líder sobre el campo, como demostró en el momento en el que Georgia se puso por delante en octavos. Es un papel que también tiene en el Manchester City y comparó con Juanma Castaño a los dos equipos.

Antes de hablar en El Partidazo de COPE, España entrenó con todos sus internacionales juntos por primer día desde que superó goleando los octavos de final a Georgia, momento que aprovechó Luis de la Fuente para llevar al terreno de juego todas las claves tácticas del enfrentamiento ante Alemania en una sesión suave en la carga física.

Aymeric Laporte, Lamine Yamal, Nico Williams y Fabián Ruiz regresaron a la dinámica de grupo en la sesión de entrenamiento de la selección española este miércoles, a dos días del duelo de cuartos de final. El seleccionador Luis de la Fuente pudo preparar los detalles del encuentro con sus 26 jugadores.

El seleccionador realizó pruebas para sacar conclusiones de cara al equipo titular que presentará el viernes en Stuttgart ante Alemania. Todo apunta a la continuidad del mismo once, aunque en función del estado de Laporte podría tener opciones Nacho Fernández, así como Dani Olmo en la demarcación de Pedri.

La Selección de la Eurocopa

Un mayor desborde y el aumento de finalización de jugadas con Dani Olmo en la Eurocopa 2024. La precisión de Pedri, sus movimientos entre líneas y su entendimiento con los extremos. Dos jugadores que prácticamente han jugado lo mismo en el torneo y que representan la única duda del seleccionador Luis de la Fuente.

Uno es un jugador que interesa al Manchester City, ahora que tiene su futuro en el aire en el RB Leipzig. El otro, puro ADN Barça, es un perfil distinto. Luis de la Fuente ha esperado a Pedri, convencido de que iba a sacar su mejor versión. Pero hay quien ve en su desempeño en lo que va de Eurocopa el único lunar de la Selección.

Olmo aceptó de buen grado el paso atrás en su rol, reapareció en el estreno ante Croacia dispuesto a reclamar su lugar perdido. Y sus números en el torneo alimentan el debate hasta instalar la duda en el cuerpo técnico. Una asistencia a Ferran Torres en su única titularidad para dar el triunfo ante Albania. Un gol en octavos para cerrar la goleada frente a Georgia.

Olmo tiene mayor verticalidad, regatea más, seis con éxito y presume de un cien por cien de precisión en el centro. También hace más kilómetros en menos tiempo que un Pedri que también dio una asistencia en la Eurocopa, aumenta la seguridad en el pase, 86 completados de 94 dados y también tiene más compromiso: siete balones recuperados.

Una España entrenada por Guardiola

España ha sido en esta Eurocopa un equipo más vertical, representado por el vértigo de Lamine Yamal y Nico Williams, abandonando ese Tiki-Taka horizontal que no pegaba con el nuevo fútbol ni el estilo de los jugadores que tiene la Selección. Por eso Juanma Castaño le preguntó a Rodri si Guardiola les entrenase también con el equipo nacional, jugarían así.

De la Fuente, más allá de esa duda instalada, no cambiará su equipo a no ser que Aymeric Laporte no esté al cien por cien por nuevas molestias musculares después de tres titularidades seguidas. En ese caso regresaría al plan del debut con Nacho Fernández para encarar el reto de tumbar a la selección anfitriona.