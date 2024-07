Rodri desvela el motivo por el que en el Manchester City se meten con él: "Viene Grealish a darme lecciones"

Hay quien sostiene que esta España no tiene superestrellas en su plantilla y se equivoca. Rodrigo Hernández es el eje sobre el que todo gira en esta selección de Luis de la Fuente y es un futbolista de talla mundial. En el Manchester City también lo saben, pero hay un detalle con el que se meten con él, como le desveló a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

Rodrigo Hernández es el mejor jugador español en la actualidad. Cordon Press.Cordon Press

En el primer mal momento de la selección española en la Eurocopa, Rodri Hernández sacó los galones de líder y de mejor mediocentro del mundo. El jugador del City reaccionó al gol de Georgia, transmitiendo tranquilidad a sus compañeros y marcando el ritmo del juego.

No hay acción de España que no se inicie desde la figura de un mediocentro que revoluciona patrones clásicos con su paso al frente para dejar goles, alguno para la eternidad como el de la ansiada primera Champions League del Manchester City. El último necesario para la reacción de España en octavos de final.

???? Rodri y el parecido entre el @ManCity y la @SEFutbol



??? "¿Si ponemos a Guardiola en el banquillo sería más o menos lo mismo?"



? "No lo creo"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ndKHYswRQg — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 3, 2024

Rodrigo Hernández está atravesando un dulce momento en su carrera deportiva. El segundo capitán de la Selección Española, que el pasado 22 de junio ha cumplido 28 años, es respetado por todos sus compañeros, pero parece que hay un factor con el que se producen muchas mofas en su equipo.

Rodri

El futbolista del Manchester City, al que se le vincula en los últimos años con el Balón de Oro, es uno de los pilares y uno de los grandes líderes de España. Considerado como uno de los mejores mediocentros del mundo, el centrocampista es una pieza fundamental para intentar conquistar el cuarto entorchado del país.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Rodri Hernández, en rueda de prensa | RFEF

Ha conseguido ganar la UEFA Nations League con la selección española de fútbol y ahora espera poder aumentar su palmarés, en el que también hay una Champions League con el cuadro británico, en la que, casualmente, el hizo el gol que le dio el título a los de Pep Guardiola. Su calidad individual es indiscutible para el mundo del fútbol.

Rodri Hernández es un futbolista atípico. Al centrocampista del Manchester City le gusta siempre estar en un segundo plano. Ni redes sociales, ni tatuajes, ni nada más allá del fútbol, además de haberse licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Es por ello que se conocen muy pocos detalles de su vida personal.

?? Rodri responde al test del @partidazocope



??? "¿Cuál podría ser el motivo de tu primer tatuaje?"



?? "Es imposible"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/w16mAPSQo2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 3, 2024

La vida privada de Rodri Hernández es literalmente así, privada. Alejado de las redes sociales, su pareja sí las tiene, pero tampoco son públicas. Ambos prefieren estar alejados de los focos y no exponer su vida públicamente. El centrocampista habla sobre el campo y lo hace siempre siendo protagonista.

En el Manchester City se meten con él

"Me decía una persona de Manchester que te hacen mucha coña en el City con tu forma de vestir", le comentaba Helena Condis a Rodri Hernández: "Es increíble. Luego ves algún pintado por ahí y ese es el modelo a seguir. Lo que no me parece normal son los que juzgan, porque viniendo de los que me lo dicen, madre de Dios...".

Audio

Entre risas, admitía a Juanma Castaño esas mofas sobre su forma de vestir. Rodri prefiere el estilo de "John Stones", pero los que al parecer le critican son otros: "Me viene a dar lecciones Grealish o Aké y...". De hecho, si le preguntan quién viste mejor en la Selección, se menciona a sí mismo.