Roberto Carretero: "Zverev es favorito, pero los rivales de Nadal ven un demonio al otro lado"

Este jueves vivimos uno de los sorteos más seguidos de Roland Garros ya que Rafa Nadal podía enfrentarse a cualquier rival. Al final, ese sorteo tocó contra el alemán Alexander Zverev. La suerte fue cruel con el catorce veces campeón sobre la tierra batida de París, que, de entrada, fue colocado ante un rival de peso. El sorteo tenía que decidir si sería el 4 del mundo o el 3, su compatriota Carlos Alcaraz. Será el undécimo duelo entre ambos, el primero desde las semifinales de Roland Garros de 2022, en las que el germano tuvo que retirarse tras sufrir una dura torcedura de tobillo que le mantuvo casi un año alejado de las pistas.

Rafa Nadal durante uno de sus entrenamientos en Roland Garros.EFE





Juanma Castaño habló con Roberto Carretero, ex tenista y actual comentarista en televisión, sobre este duelo que se celebrará, previsiblemente, el próximo martes: "Te voy a decir que Nadal va a ganar a Zverev porque la intuición me dice que sí. Estoy siguiendo su evolución, desde principio de año, y hablando con Carlos Moyá se decía que era mejor empezar en tierra batida, donde se ha lesionado muy pocas veces. Me hubiese encantado que hubiesen apostado por la temporada en tierra porque ahí su cuerpo se resiente mucho menos, su cuerpo dice 'me siento en casa'. Que en primera le toque Zverev es una piedra tremenda pero solo le ha ganado una vez a Rafa en tierra y el que tiene la presión, es Zverev".

¿Aguantará Rafa Nadal partidos a cinco sets?

En el Masters de Roma, Rafa Nadal perdió ante Hurkacz y Roberto Carretero afirmó que "Rafa se puso muy nervioso y muy tenso pero si los partidos se igualan, él se crece y el rival ve un demonio al otro lado".

Por último, Juanma habló de la dificultad para Rafa de jugar partidos que se decidirán al mejor de cinco sets. Sabiendo que el tenista español tiene muchos problemas físicos, eso podría ser un hándicap contra el catorce veces ganador de Roland Garros: "A priori, bueno no es. Viniendo del título de Roma, tener a Rafa es una piedra tremenda pero él es favorito. A Rafa no le vemos en su día a día y ahí va sumando horas".

