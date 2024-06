Roberto Carretero, sobre la victoria de Alcaraz: "El inicio de partido fue dramático, pero lo ganó"

El año en el que Rafa Nadal cayó en primera fase y Novak Djokovic tuvo que marcharse lesionado, Roland Garros vivirá el domingo una final inédita entre dos jugadores que alcanzaron el último escalón por vez primera, el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev.

Será un duelo entre dos tenistas de generaciones diferentes y trayectorias desiguales. El alemán, de 27 años, número 4 del ránking, busca su primera corona en un Grand Slam mientras que el español, de 21 y número 3 del mundo, ya ha sumado dos.

Alcaraz alcanzó su primera final en París tras derrotar en un agónico partido al italiano Jannik Sinner, virtual número 1 del mundo, 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3, un duelo cargado de tensión y emociones entre dos rivales que se conocen bien y que jugaron atenazados por todo lo que estaba en juego.

La batalla fue vibrante, cargada de épica, porque ninguno de los dos tenistas fue capaz de desplegar el nivel que les ha situado en lo más alto del ránking, pero el español demostró más aguante, supo mantenerse a flote en los peores momentos y llegar más fuerte el tramo final, donde remató al italiano.

La opinión de Roberto Carretero en El Partidazo de COPE

Y para analizar el partido, Joseba Larrañaga charló en El Partidazo de COPE con Roberto Carretero. "Carlos ha querido jugar el primer set como venía jugando durante la semana, pero es que Sinner es muy superior a cualquiera en ese aspecto. El segundo set parecía dramático cuando iba 2-0 abajo, aunque ha sabido tranquilizarse y ralentizar su juego, que es donde más sufre el italiano", comenzó explicando el ex tenista.

Y agregó: "Creo que la situación que rodeaba el partido ha tensionado demasiado a Alcaraz, pero ha conseguido darle la vuelta, aunque el juego no ha sido tan espectacular como en Indian Wells".

"Me ha sorprendido la madurez que ha demostrado hoy. He intentado analizar sus gestos y su rostro y para mí ha tirado de esa experiencia que ha ganado con el paso de los partidos. Sabe que no puede ganar de tú a tú a Sinner. Y todo eso hace que este duelo sea épico", comentaba sobre Roberto Carretero sobre las situaciones de tensión que suele vivir Carlos Alcaraz durante los partidos.

Y añadía: "Lo ideal para sacarle de esa situación es intentar calmarle, pero cuando ya está encendido lo que intenta Ferrero es mantenerse callado para que Carlos salga solo de esa situación tan complicada".

Para concluir se pronunciaba con su favorito para la final y decía: "Zverev ya demostró en Roma de lo que es capaz y aquí, en Roland Garros, lleva cuatro años seguidos jugando las semifinales. Pero no tengo tan claro como será la final contra el alemán. Me despista un poco el partido, pero confío mucho en Carlos porque siempre ha sacado adelante las finales. Zverev tendrá que sacar muy bien para llevarse el partido".