La respuesta de Siro López al duro comunicado del Real Madrid contra los árbitros: "Desde cero"

El sábado se vivió una de las mayores polémicas arbitrales de esta temporada, durante el Espanyol – Real Madrid. Cuando el encuentro iba 0-0, el árbitro Muñiz Ruiz anuló un gol de Vinicius por una falta anterior de Mbappé, que empujó a Pol Lozano para quitárselo de encima. El equipo blanco se queja de que el delantero francés fue agarrado antes en el momento en el que entró en el área, antes del empujón, y por lo tanto era penalti.

Pero los problemas para Muñiz Ruiz no pararon ahí porque en la segunda parte, un contragolpe iniciado por Kylian Mbappé fue cortado de manera brusca por Carlos Romero, que se tiró a la desesperada a tirar al delantero francés, alcanzándole por detrás con su bota. Cuando parecía que el jugador del Espanyol sería expulsado por roja directa, tanto el árbitro Muñiz Ruiz, que sacó solo una tarjeta amarilla, como el árbitro de VAR Iglesias Villanueva, que no vio que podía tener un castigo mayor, decidieron que esa falta no merecía la expulsión.

EFE CORNELLÁ - EL PRAT (BARCELONA), 01/02/2025.- El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (i) cae derribado durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado el Espanyol y Real Madrid en el RCDE Stadium. EFE / Siu Wu

El Real Madrid acabó perdiendo el partido por sorpresa por un gol de Carlos Romero, el protagonista de la jugada con Mbappé, y con este derrota la cabeza de LaLiga se aprieta porque el Atlético de Madrid se queda a un solo punto de los de Ancelotti, contra los que se enfrentan el sábado; y el Barcelona se acerca hasta los cuatro puntos.

Este lunes, el Real Madrid ha trasladado al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y al Consejo Superior de Deportes (CSD) una reclamación formal por la que considera "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR" en el partido de LaLiga ante el Espanyol. El club blanco llega a asegurar que "Lo sucedido en el RCDE Stadium representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado, en el que las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado", añade.

Captura Acta arbitral del Espanyol-Real Madrid de Muñiz Ruiz.

la reacción de siro lópez al comunicado

El comentarista de El Partidazo de COPE, Siro López, habló en El Partidazo de COPE del duro comunicado del Real Madrid contra la RFEF por la polémica actuación arbitral en el partido del sábado ante el Espanyol. Siro se mostró contento por la queja del equipo blanco y recordó el problema creado desde el 'Caso Negreira':

"Me gusta el comunicado, no se queda corto, creo que es un comunicado muy concluyente y viene un poco a hacerse eco de lo que algunos decíamos desde hace tiempo que desde que se descubrió el caso Negreira y todas las implicaciones pues creo que tenían que desaparecer todos los que de alguna forma han estado involucrados en el tema Negreira y lo que no parece muy normal es que el presidente del CTA sea Medina Cantalejo, que de una u otra forma estuvo relacionado con Negreira. Que Clos Gómez sea el responsable del VAR, que de una u otra forma estuvo involucrado también en el caso Negreira, estaban a las órdenes de Negreira y lo que no es normal tampoco que muchos de los árbitros que pagaban al hijo de Negreira por hacerle coaching también sigan arbitrando. Para mí es que desde que se descubre todo lo que se descubrió teníamos que haber empezado de cero, tabla rasa, empezar desde cero si queremos creer en los árbitros, porque yo no puedo creer en esta gente".