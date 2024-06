La reflexión de Siro López sobre si Nacho merece otra despedida del Real Madrid tras su salida: "Como Raúl"

El club saudí Al Qadisiyah anunció este jueves el fichaje del defensa Nacho Fernández por dos temporadas. La leyenda del Real Madrid aterriza en el equipo entrenado por el español Míchel González. Tras la oficialidad, también pasó por El Partidazo de COPE y Siro López, después de escucharlo, hizo este comentario sobre su despedida el club blanco.

Nacho Fernández durante la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund.Cordon Press

El club no indicó cuál es la cuantía que percibirá el español, de 34 años, pero según medios saudíes, su sueldo sería de 10 millones de euros por temporada. El Real Madrid oficializó hace dos días la salida del que era el capitán del primer equipo y que llegó al club merengue con tan sólo diez años.

Al Qadisiyah, que acaba de ascender a la Liga Profesional Saudí, cuenta con un gran apoyo financiero de la petrolera Aramco. El equipo se sumó a la lista de clubes saudíes que han sido privatizados en el último periodo, una serie que comenzó con el Al Hilal, Al Nasr o el Al Ittihad.

Nacho y Míchel no son los primeros españoles en el club con sede en Al Khobar, que está a unos 430 kilómetros de la capital, Riad, ya que el equipo cuenta con el portero Joel Robles, que podría marcharse tras la llegada del belga Koen Casteels, y al defensa Álvaro González, que podría no renovar su contrato.

Otra despedida

El defensa entró en el Real Madrid como alevín en 2001, con 10 años, a formar parte de la cantera y fue quemando etapas hasta debutar en el primer equipo de la mano del portugués Jose Mourinho en abril de 2011, como titular en una goleada en Mestalla ante el Valencia en la penúltima jornada de Liga.

Nacho Fernández en el partido de España contra Croacia.EFE

Desde entonces ha jugado durante 12 temporadas en la primera plantilla y ha tenido una trayectoria que ha culminado este 2024 levantando tres títulos como capitán, logrando así ser, junto al croata Luka Modric, el jugador con más trofeos en la historia del Real Madrid con 26.

Tras hacerse oficial la salida de Nacho Fernández del Real Madrid, sus compañeros y excompañeros, como Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, compartieron mensajes de cariño en sus redes sociales en los que ponderaron la trayectoria de "leyenda" del central español en el conjunto blanco.

Su adiós deja un hueco en la plantilla que obliga al conjunto blanco a moverse en el mercado, porque la salida de Rafa Marín rumbo al Nápoles no se altera con la del capitán. Y en este escenario, resurge Leny Yoro como opción preferida. Es una de las jóvenes perlas cotizadas en el mercado veraniego.

La reflexión de Siro López

Nacho, que no quiso desviar el foco de lo deportivo para ser despedido por el madridismo como hizo con el alemán Toni Kroos, no podrá disfrutar de un acto así. Esto apareció en el debate en El Partidazo de COPE después de escuchar al capitán decir que lo más importante era llevarse el cariño de la afición.

El mismo jugador reconoció que no se veía "jugando contra el Real Madrid": "Por eso descarté jugar en Europa y siempre tuve claro que si no terminaba en el Real Madrid nunca me enfrentaría a él. Necesito vivir algo diferente, algo nuevo con mi familia, con mis hijos. Voy a poner mi vida patas arriba, pero es lo que necesito".