La reflexión que saca Gonzalo Miró de la salida de Morata del Atlético: "¿Vas a poder mejorarlo?"

Durante esta Eurocopa, Morata ha sido una de las grandes figuras informativas de España en varios aspectos. El primero tuvo que ver con una cuestión deportiva. No ha sido el mejor torneo del delantero en cuanto a goles se refiere y ha sido muy cuestionado por los medios y aficionados, pero nunca por su entrenador. Y la segunda ha tenido que ver con su posible salida del Atlético de Madrid para la temporada 2024-2025. Sobre este tema, Morata salió durante la concentración de España y aseguró en sus redes sociales que todavía le quedaban muchas cosas que ganar con el Atlético: “No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo”. Finalmente, parece que Morata no continuará en el conjunto colchonero.

La reflexión de Gonzalo Miró: "¿Se puede permitir el lujo?"

El tertuliano de Tiempo de Juego y El Partidazo ha analizado la situación en la queda el Atlético de Madrid tras la salida de su delantero y ha lanzado la siguiente pregunta al aire: "¿A quién traes para mejorar a Morata por un precio asequible?", reflexionó Gonzalo. Analizando fríamente el mercado y sus posibilidades, son pocos los delanteros que pueden cubrir la sensible baja del atacante por un buen precio. Los puestos ofensivos son los más caros y los más difíciles de suplantar, por lo que la dirección deportiva del Atlético de Madrid deberá trabajar duro en busca de un recambio. Además, a la baja de Morata hay que sumarle la de Memphis Depay.

Álvaro Morata, durante la celebración este lunes en Cibeles | EFE

El propio Enrique Cerezo, presidente del equipo, ha reconocido que "le molesta" la decisión de Álvaro Morata porque consideran que es un jugador muy importante para la plantilla y para los intereses del equipo: "Nos fastidia y nos molesta porque Morata es un magnífico jugador, magnífico delantero centro y una magnífica persona, pero es él quien tiene que decidir su destino, ha decidido que se quiere ir a otro equipo y no se lo voy a impedir, ni nadie del Atlético de Madrid”, ha asegurado Enrique Cerezo.

?? ¡Álvaro Morata habla en exclusiva con @JaviGomezCh tras despedirse de sus compañeros!



?? "Era importante para mí saludarles y agradecerles todo"



?? "No quiero ser falso, levantar la Eurocopa es ganar un título con la camiseta del Atlético de Madrid" https://t.co/OJhfgaVBwP — Tiempo de Juego (@tjcope) July 16, 2024

Por su parte, Morata atendió a los micrófonos de COPE a su salida de la ciudad deportiva y explicó los motivos de su visita a Ángeles de San Rafael: "Me he despedido porque era importante para mí, al final era importante saludarles y agradecerles todo. Ellos me han ayudado siempre mucho en momentos que no lo he pasado bien, pero cuando estás en un sitio donde por varios motivos no puedes dar el cien, es mejor para todos otra opción".

Posibles sustitutos para Álvaro Morata

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Como se ha dicho anteriormente, las posiciones ofensivas son las más difíciles y caras de suplantar para cualquier equipo. Los goles son un bien muy cotizado en el fútbol y conseguir un delantero que sea eficaz de cara a puerta no es sencillo. Aunque el Atlético de Madrid podría encontrarse con dos oportunidades de mercado a un buen precio y que además conocen a la perfección nuestra liga.

Artem Dovbyk celebrando su tercer gol en un partido de la Liga | EFE

La primera opción y que más suena es la de Dovbyk. El delantero ucraniano ha terminado como el máximo goleador de la Liga (24) la temporada pasada y parece que el Girona se le podría quedar pequeño en cuanto a sus aspiraciones como profesional. Su salida del conjunto catalán sería por un 30-40 millones de euros.

Audio

La segunda gran opción para el conjunto dirigido por Simeone es Alexander Sorloth. El delantero noruego del Villarreal ha sido el segundo máximo goleador del campeonato (23) y se postula como uno de los grandes delanteros para las próximas temporadas en la Liga. El mayor problema de este posible fichaje es que el conjunto castellonense no bajaría ni un euro su cláusula de 38 millones de euros.

Canales de Whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).