La reflexión de Juanma Castaño tras la remontada del Real Madrid en el Bernabéu: "Las casas de apuestas"

El Real Madrid volvió a dejar otro partido histórico en el Santiago Bernabéu tras remontar ante el Borussia Dortmund en partido de la 3ª jornada de la Champions League. Los blancos ganaron 5-2 con un 'hat trick' de Vinicius, otro gol de Rüdiger y otro de Lucas Vázquez, que remontaron los tantos en la primera parte de Malen y Gittens.

El Madrid llegaba con las dudas que había dejado en el partido de Liga ante el Celta, y la primera parte metió el miedo a muchos seguidores blancos de cara al encuentro que les enfrentará este sábado al Barcelona en la 11ª jornada de Liga, con los de Ancelotti a tres puntos de los azulgranas.

En esa primera parte, el Borussia Dortmund logró un 0-2, gracias un primer gol de Malen después de una pérdida de balón de Lucas Vázquez en la frontal y un buen pase de Guirassy, que dejó solo a Malen para marcar ante Courtois. Dos minutos después, una carrera de Malen por la derecha acababa con un centro hacia el segundo palo y un gol de Gittens, que marcaba a puerta vacía el 0-2.

EFE MADRID, 22/10/2024.- El delantero neerlandés del Borussia Donyell Malen celebra tras marcar el 0-1 durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Borussia Dortmund, este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Tras esos dos goles, el Madrid despertaba con tres ocasiones en una misma jugada pero que acababa con dos disparos al larguero, de Rodrygo y de Bellingham; y un paradón de Kobel a disparo de Modric y que salvaba al equipo alemán justo antes del descanso.

el cambio radical en la segunda parte

Nada más empezar la segunda parte, el Real Madrid demostraba que su actitud iba a cambiar por completo y en el minuto 60 comenzaba la remontada con un pase de Mbappé hacia el área pequeña que cabeceaba Rüdiger para hacer creer al equipo y a toda la afición blanca. Poco después, llegaba el gol del empate con un balón muerto dentro del área que llegaba a Vinicius para hacer el 2-2. Antes, Modric había metido un pase a a Mbappé, al que le tocaron la pelota que acababa en los pies del delantero brasileño.

EFE MADRID, 22/10/2024.- El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. (i) celebra su gol, segundo del equipo blanco, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Borussia Dortmund, este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/JUANJO MARTIN

A partir de ahí parecía que el Madrid se frenó un poco, hasta el tramo final de partido, en el que un balón largo que peleó Rodrygo acabó en Lucas Vázquez, que falló en un intento de pared y que robó el balón para meterse en el área y marcar con un buen disparo cruzado que culminaba la remontada.

De ahí al final del partido se vio una exhibición de Vinicius, que marcó su segundo gol con una gran galopada desde banda izquierda que finalizaba con un tiro desde la frontal del área pegado al palo de Kobel. Y para terminar, otra gran jugada jugada suya cerraba la 'manita' regateando dentro del área para marcar el 5-2.

EFE MADRID, 22/10/2024.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. celebra su tercer gol, quinto del equipo blanco, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Borussia Dortmund, este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Kiko Huesca

juanma castaño y otra remontada del real madrid

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, comenzó el programa hablando de la goleada del Real Madrid con otra gran remontada blanca en Champions League:

"Partidazo de otra noche del Bernabéu, de campeones pero de las de verdad, de las que tiene pedigrí. 0-2 en la primera parte con un partido lamentable del Real Madrid y 5-2 al final del partido con hat-trick de Vinicius, que no había hecho nada la primera parte y se marca una segunda mitad impresionante con tres goles. Cuando marcó Rüdiger el 1-2 en minuto 60 no había un ser humano en el planeta que no supiera que el Real Madrid remontaba el partido, incluidos los jugadores del Dortmund. Ahí está el problema que es que los rivales ganan 0-2 y cuando mete Rüdiger el primero dicen 'se acabó' en el minuto 60. Las casas de apuestas deberían haber suspendido la cotización de la victoria del Real Madrid porque era lo más probable con mucha diferencia"