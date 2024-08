La reacción de Tomás Guasch al escuchar el gasto del Atleti con Simeone en fichajes: "El equipo del pueblo"

La temporada 2024-2025 ya ha empezado y al mismo tiempo que el balón rueda sobre los terrenos de juego, el mercado de fichajes sigue abierto. Las directivas de los equipos de fútbol negocian para cerrar sus plantillas y, mientras, los entrenadores piden en las ruedas de prensa que esto no debería estar permitido.

Y uno de los grandes protagonistas del mercado veraniego es sin lugar a dudas el Atlético de Madrid, que ha incorporado a cuatro grandes jugadores. Pero para acometer esas operaciones, el conjunto rojiblanco también ha dado salida a algunos de sus jugadores importante como pueden ser Álvaro Morata o Joao Félix.

Bienvenidas y adioses

En la noche de este miércoles, más de 30.000 seguidores rojiblancos han dado la bienvenida a Sorloth, Le Normand, Gallagher y Julián Álvarez. El Metropolitano no se llenó, pero el recibimiento a sus nuevos jugadores fue muy caluroso.

Pero mientras unos llegan, otros se van, como es el caso de Joao Félix. El jugador portugués ya se ha convertido en nuevo futbolista de un Chelsea que ha desembolsado 50 millones de euros por el luso, que ha firmado un contrato de siete años.

Joao aterrizó en el Atlético en el verano de 2019 después de que el conjunto colchonero desembolsara más de 120 millones de euros. Pero su etapa como rojiblanco ha llegado a su fin después de no estar a la altura de las expectativas.

El atacante ya vistió la camiseta 'blue' y en su primera entrevista se ha mostrado "muy feliz". "Han sido varias cosas las que me han hecho volver: el proyecto, el club, la liga, los aficionados y que me encantó el tiempo que estuve aquí. Me sentí muy bien en aquellos meses, pese a los resultados que tuvimos, y estoy muy feliz", explicaba en los medios de comunicación del Chelsea.

August 11, 2024, Gothenburg, SWEDEN: 240811 Joao Felix of Atletico Madrid during the Friendly football match between Atletico Madrid and Juventus on August 11, 2024 in Gothenburg. .Photo: Mathias Bergeld / BILDBYRÃ?â??N / kod MB / MB0947.fotboll football soccer fotball trÃ?Â?ningsmatch friendly match atletico madrid juventus bbeng (Credit Image: © Mathias Bergeld/Bildbyran via ZUMA Press)

Y agregaba: "Es una oportunidad para mí de encontrar un hogar después de dos cesiones. Necesitaba quedarme de forma permanente en un sitio y no hay lugar mejor para mí que el Chelsea. Lo veo como un sitio perfecto para brillar".

En su primera etapa como jugador del equipo londinense, Joao jugó 20 partidos y anoto cuatro goles. Y para cerrar explicaba: "Desde entonces me he desarrollado como jugador en varias facetas: la percepción del juego y los espacios con el balón, donde puedo hacer más daños. Intento mejorar viendo vídeos de mis partidos. Siento que he crecido como jugador. Es normal con la edad. Me veo más preparado para la Premier League y siento que mis mejores años están por delante, no tengo dudas de ello".

La reacción de Tomás Guasch

Y aprovechando el protagonismo del Atlético de Madrid en este mercado de fichajes, Miguel Aguilar explicó durante El Partidazo de COPE la cantidad de dinero que ha invertido el conjunto rojiblanco desde la llegada de Simeone al banquillo en 2011.

Y en la comparativa realizada con Real Madrid y Barcelona, el equipo rojiblanco es el segundo conjunto que más dinero ha invertido en fichajes, con un total de 1.400 millones de euros, tan solo por detrás del Barcelona.

MAJADAHONDA (MADRID), 14/08/2024.- El técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone da instrucciones a sus jugadores durante el entrenamiento que el equipo ha llevado acabo en la Ciudad Deportiva de Majadahonda (Madrid) de cara al primer partido de LALIGA EA SPORTS que disputan este fin de semana frene al Villarreal en el estadio de la Cerámica. EFE/ Zipi Aragon

En cuanto al balance entre ingresos y gastos, el Atlético tiene un saldo negativo de 200 millones más, el Real Madrid está en -300 millones y el Barcelona lleva acumulado un desfase de 600 millones de euros.

Al conocer todas estas cifras, Tomás Guasch reaccionó con su característico tono irónico y dijo: "¿Entonces el equipo del pueblo es el Real Madrid porque es el que menos gasta de los tres grandes?".

Al debate se sumó Juan Gato y afirmó: "Estos números llevan a la reflexión de que el equipo del pueblo no puede fichar y a pedirle al equipo el sextete".

