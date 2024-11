La reacción de Rodri cuando Andrés Iniesta le escribe para felicitarle por el Balón de Oro: "¿Y qué le digo yo?"

Una de las muchas cosas que Rodri Hernández confesó a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE fue no tener ni idea de lo que podría pasar en la gala del Balón de Oro que se celebró recientemente en París, incluso a pesar de la ausencia de Vinicius.

Rodri se presentó en París sin saber muy bien lo que podía pasar. Pero ganó el galardón y su teléfono móvil (sin redes sociales) estalló de felicitaciones: "Me felicitó muchísima gente".

Uno de los mensajes que más ilusión le hizo recibir fue el de otro 'casi' ganador: el de Andrés Iniesta. En una reciente entrevista a France Football, Rodri dijo que fue al primero al que respondió. Sin embargo, a Juanma Castaño le explicó lo que se le pasó en ese momento por su cabeza: "¿Y qué le digo yo a Iniesta?".

"¿Qué te dijo?", le preguntó Castaño. "No", respondió Rodri, "¿qué le digo yo? Iniesta me escribe y digo qué te digo yo, si tú también lo tendrías que haber ganado. ¿Qué te respondo?"

Rodri no ocultó el cierto 'pudor' que le dio recibir un galardón que Iniesta, injustamente, no consiguió: "Vergüenza no me da", reflexionó, "pero sí que, cuando me escribió, me dio un poco de 'cosilla'. ¿Qué le digo ahora? Es que él tendría que tener uno también en sus vitrinas".

Finalmente, Rodri le respondió "un poco lo que dije en el discurso: al final, que yo lo gane es por muchos factores, pero que no lo tenga él, que para mí es el mejor futbolista de nuestro país de todos los tiempos, es un poco...", comentó.

Insistió que pese a que le daba "un poco de 'vergüencilla' responderle", lo hizo. "Al final", concluyó, "la vida es así", y se queda, sobre todo, con que "mucha gente se ha alegrado por mí, y muchos jugadores de altísimo nivel, como Busquets, por ejemplo".

2010: EL FALLIDO BALÓN DE ORO QUE NO GANÓ ANDRÉS INIESTA

Aún colea en la historia reciente del fútbol español el Balón de Oro que France Football nunca otorgó a Andrés Iniesta.

El exfutbolista fue nominado al galardón siete veces, y si en una debió ganarlo fue en 2010, cuando la Selección Española ganó su primer y único Mundial, con gol del de Fuentealbilla en la prórroga.

Iniesta formaba parte de uno de los mejores equipos de la historia, y para muchos era, en ese momento, el mejor centrocampista de la historia. Sin embargo, Iniesta fue segundo.

CORDONPRESS Andrés Iniesta, en una de las muchas galas del Balón de Oro a las que asistió como nominado

Aquel Balón de Oro lo ganó Leo Messi, y tercero fue otro de los centrocampistas del momento: Xavi Hernández.

Quizás por aquel sentir general del fútbol mundial y la sensación de injusticia se hizo latente en favor de Andrés Iniesta. Por eso, para muchos, como el propio Rodri, Iniesta fue el ganador 'moral' de una edición en la que no se reconoció a un jugador irrepetible.

LOS MOTIVOS QUE HAY DETRÁS DE UN BALÓN DE ORO

Rodri reconoció no haber visto con detalle las votaciones de los periodistas. En su filosofía de vivir ajeno al ruido de las redes sociales, ha preferido no saber con detalle qué votó cada periodista, aunque sí sabe que el periodista español, Alfredo Relaño votó por Vinicius.

Rodri Hernández cree que fue ganador por "la regularidad, que es lo más difícil en el fútbol. El jugador más regular en la temporada fui yo".

Rodri, junto a su Balón de Oro, en el estudio central de la Cadena COPE

Días atrás, la rumorología apuntaba a que el ganador sería el jugador brasileño del Real Madrid, que decidió ausentarse, como lo hizo todo el equipo blanco, cuando, horas antes de la gala, tuvieron la certeza de que Vinicius no sería ganador, sino Rodri.

No le quiso dar más importancia a la no presencia de Vinicius: "Si no vienen los del Madrid será por algo, pero tú vas allí y hasta que no se abre el sobre..."