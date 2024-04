La reacción de Gonzalo Miró cuando Juanma Castaño pregunta si le han ofrecido presidir la RFEF: "¿Estás loco?"

Las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol siguen en el epicentro de la actualidad por toda la controversia que las rodea, sobre todo en torno a Pedro Rocha. Sobre ello se habló en El Partidazo de COPE, donde Juanma Castaño le hizo una pregunta muy directa a Gonzalo Miró sobre un posible ofrecimiento.

El Consejo Superior de Deportes recibió este lunes una resolución del Tribunal Administrativo del Deporte en la que este órgano comunica su decisión de incoar expediente sancionador a todos los miembros de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol por una posible infracción muy grave.

La decisión del TAD es consecuencia de la denuncia presentada por Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol, contra la Gestora y su presidente, Pedro Rocha, por extralimitarse en sus funciones y tomar decisiones como la renovación del seleccionador masculino, Luis de la Fuente.

La apertura del expediente por infracción muy grave permite a la Comisión Directiva del CSD suspender cautelarmente a Rocha, proclamado de forma provisional único candidato a la presidencia de la RFEF. El mismo día de su proclamación, el 12 de abril, la jueza que investiga posibles contratos irregulares de la RFEF cambió la condición del dirigente de testigo a investigado.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, que ejerce de acusación en el caso sobre los presuntos contratos irregulares en la Real Federación Española de Fútbol, ha recurrido la imputación del candidato a la presidencia de ese organismo, Pedro Rocha, porque su "desconocimiento" de los hechos no es causa para investigarle.

"Es obvio", prosigue, que no puede ni debe declarar sobre aquello que no conoce y es "lógico y comprensible" que no lo supiese, porque los hechos que se investigan "implican un grupo muy reducido y limitado de personas que se encontraban en lo más alto de la cúspide de la RFEF".

La incoación debe dirigirse contra Rocha por el cese del secretario general, la renovación del seleccionador masculino, la retirada de la demanda interpuesta por la RFEF contra LaLiga por el acuerdo con CVC o la adjudicación provisional de los contratos del VAR a Grupo Mediapro.

También por la adjudicación de la tecnología de detección semiautomática del fuera de juego a Hawk-Eye Innovation, la rescisión del contrato externo con GC Legal y la personación de la RFEF como acusación particular en la causa judicial del Juzgado de Majadahonda.

La reacción de Gonzalo Miró

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes el éxito del Mundial de fútbol que van a organizar España, Portugal y Marruecos en 2030, pese a la situación "coyuntural" que atraviesa la Real Federación Española de Fútbol. Sobre este asunto, Gonzalo Miró siempre tiene una opinión.

Juanma Castaño le preguntó directamente al tertuliano de El Partidazo de COPE si había existido algún tipo de ofrecimiento a su figura de cara a ser el próximo presidente de la RFEF, ya que "siempre suena su nombre". La reacción que tuvo Gonzalo Miró fue uno de los momentos del programa de este lunes.