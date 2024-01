El razonamiento de Pedro Martín que tumba la petición de Kubo a los árbitros: "Los que se quejan"

Take Kubo ha mandado este martes un mensaje claro a los árbitros: pide protección a los futbolistas más castigados por las patadas y por las acciones violentas de los rivales.

El delantero japonés de la Real Sociedad, con heridas visibles en sus piernas, aprovechó el micrófono -y la cámara- de Dazn para lanzar su petición: "Aquí cada uno hace lo que puede. Yo intento jugar con el balón, hacer disfrutar a la gente e intento ganar. Creo que llevo varios partidos que así es difícil, y si no me protege la gente, los árbitros y el rival también...", lamentó tras el partido de Liga que enfrentó al equipo txuri urdin y al Deportivo Alavés en la jornada 19 de Primera División.

"Hay gente que, aunque no creo que sea su intención, me está haciendo mucho daño. Protegerme no sólo a mí, sino a los jugadores que intentamos hacer cositas, como se suele decir. Yo creo que se nos tiene que proteger un poquito", añadió el jugador.

Su mensaje trascendió este mismo martes en el análisis post partido en El Partidazo de COPE, donde Joseba Larrañaga dejó muy claro que la petición de Kubo va más allá a las secuelas físicas del partido disputado en Anoeta: "Claro que va más allá. Yuri (Athletic Club) le metía unas collejas cuando el balón no estaba en juego... ¡Era una tras de otra! Y la de Rubén Alcaraz, en Cádiz, que le zarandeó hasta tirarle al suelo. Lo que pide es un poquito de respeto. Una cosa es una falta y otra...", reflexionó el periodista donostiarra.

"A todos los buenos les pasa", trató de sintetizar Fernando Evangelio durante el Tiempo de Opinión. Y a muchos les vino el recuerdo de Leo Messi: "les pasa a los que generan más fútbol, a los más desequilibrantes".

Sin embargo, lejos de lo que pueda parecer, el ex delantero del Barcelona no era de los futbolistas que más faltas recibía en LaLiga. Pedro Martín aclaró que ese dato tiene una explicación detrás que deja bien al argentino.

"Messi no es de los que más faltas recibía porque tampoco las buscaba. Es que hay muchos jugadores que buscan la falta porque es una forma de armar el juego, con faltas", criticó Martín.

De vuelta a la posibilidad de proteger a los futbolistas más 'jugones' o, en palabras del propio Kubo, "los que hacen cositas", Isaac Fouto fue muy tajante a la hora de señalar qué debe hacerse para evitar este tipo de acciones: "Las tarjetas. Es la única forma de pararlo. Si no aplicas el reglamento a rajatabla, luego salen jugadores como Kubo pidiendo protección".

Sin embargo, Pedro Martín también muy claro con el trasfondo de la petición del jugador de la Real Sociedad. "Lo peor es que ese tipo de los jugadores que se quejan de falta de protección son los jugadores que ahora no marcan goles, como los que marcaba Kubo al principio de la temporada. ¡Que siempre es lo mismo!", lamentaba. "Los árbitros intentan proteger a los jugadores como intentan proteger a todos", apuntó.

Pedro Martín también mostró su acuerdo con que la queja de Kubo coincide con una falta de rendimiento del jugador, e insistió en comparar sus números "en los primeros cuatro o cinco partidos" de la presente temporada con los que registra en sus últimas participaciones.

Kubo ha disputado un total de 18 partidos de Liga en la temporada 2023-2024, en los que ha marcado 6 goles (en las jornadas 1, 4 -doblete al Granada-, 6, 8 y 16).