La razón por la que Ilia Topuria bebe medio litro de vino antes de un pesaje: "Te cuesta"

Juanma Castaño ha entrevistado este jueves a Ilia Topuria en El Partidazo de COPE a una semana del combate contra Volkanovski por el mundial del peso pluma de la UFC. El luchador puede hacer historia en la madrugada del próximo domingo 18 de febrero ganando y convertirse en el primer español en ganar un título en la empresa del octógono.

Audio





Invicto con un récord 14-0 y seis victorias en UFC

Ilia Topuria se impuso en el pasado mes de junio al estadounidense Josh Emmett por decisión unánime (50-44, 50-45 y 49-45) en su combate de peso pluma de la UFC. Con el triunfo el luchador español de artes marciales mixtas mantuvo su invicto en la carrera por ser aspirante al título del peso pluma que posee el australiano Alexander Volkanovski.

Topuria dominó en la velada a cinco asaltos que se celebró en el VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville y consiguió ascender en el ranking de la UFC hasta el número cinco.

Ambos contendientes midieron la distancia en el primer asalto, en el que Emmett lanzó más golpes y en el que Topuria no retrocedió y logró conectar. 'El Matador' ganó terreno en el segundo, presionando con velocidad a su rival, al que envió a la lona con un derechazo.

El Matador será el primer español en participar en un evento estelar de la UFC.EFE

El español siguió insistiendo en el tercer 'round' con una gran defensa y evitando los ataques de Emmett, al que sometió con patadas en el cuarto y al que consiguió mandar de nuevo al piso con un puño; conectó con poder y cerró el 'round' con la monta sobre su oponente. Ya en el asalto final, Topuria tomó la espalda de su adversario y lo controló hasta que sonó la campana.

Topuria retará a Volkanovski por el mundial del peso pluma

Las 14 victorias han servido a Topuria para retar al campeón, Alexander Volkanovski, el próximo 17 de febrero. El luchador australiano llega al combate de la próxima semana con un récord de 26 victorias y tan solo 3 derrotas. Pero como poseedor del cinturón de peso pluma, por el momento, ha cosechado cinco defensas exitosas.

Volkanovski, de 35 años, hizo su debut en UFC en 2016 y lo hizo derrotando al japonés Yusuke Kasuya en tan solo dos minutos por KO. Experiencia que no parece asustar a Topuria, que se muestra muy seguro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La victoria será mi única opción el 17 de febrero", confesó el luchador de artes mixtas marciales a Juanma Castaño. Y añadió: "Va a ser en el primer asalto, estoy súper convencido. Me ha preparado toda una vida para este momento, lo he visualizado".

"Los dos estaremos solos en el octógono y él va a poder hacer muy, muy poquito; que se presente a la pelea y el resto lo haré yo", sentenció Topuria sobre su próximo combate.

MADRID, 25/01/2024.- El español Illia Topuria durante el encuentro mantenido con la prensa, este jueves en Madrid, antes de viajar a Estados Unidos para la pelea con Alexander Volkanovski por el título de campeón de la UFC en Anaheim (EE.UU.) EFE/ Javier Lizon

El luchador español, pese a mostrarse seguro de su victoria, comentó: "Soy un profesional, cada combate lo tomo con muchísima profesionalidad. Le doy a mis rivales el respeto que se merecen, pero el respeto que le tengo lo he mostrado con todos mis entrenamientos".

La confesión de Topuria a Juanma Castaño

Juanma Castaño preguntaba a Ilia Topuria si era cierta su manía de beber vino antes de cada pesaje. "Bebo un poco más que una copa de vino. Tomo medio litro de vino", reconocía el luchador al director de El Partidazo de COPE.

Y agregaba: "Los jueves son las noches más difíciles que vivimos los luchadores porque durante el día no podemos comer ni beber. Empezamos con la sauna y por la mañana hacemos entrenamientos para a partir de ahí empieza el proceso de deshidratación".

"Nos cuesta mucho dormir y a mí, personalmente, beber vino me ayuda a dormir y al mismo tiempo me ayuda con la deshidratación. Yo he perdido hasta un kilo", concluyó.

?? @Topuriailia, en @partidazocope



???? "Una vez se me acercó una persona y me dijo: 'Soy súper fan y quiero que me des un puñetazo"



?? Y yo le respondí: "Te lo voy a dar, pero no te hagas fan de Nacho Vidal, ¿vale?"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/DE8cFxouOe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 8, 2024

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ: https://t.co/OSyaGOtQIB