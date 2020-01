Raúl Bravo, en COPE: "No soy un tío que esté todos los días en comisaría, estoy limpio de todo"

Raúl Bravo se ha defendido, en El Partidazo de COPE, de las acusaciones de intentar al exdelantero Darko Kovacevic. "He estado bastante liado dando entrevistas por poder defender la verdad. Estas cosas no me afectan porque son una animalada. Darko me llamó ayer y me dijo que esté tranquilo. Ha sido compañero de habitación. Tengo una relación magnífica. Si hay alguna grieta, todavía, pero todo es una locura".



El exdefensa del Real Madrid ha insistido, en El Partidazo de COPE, en que "mis abogados me han aconsejado que no denuncie. Al final te metes en unos líos de cinco años y en qué acaba".



"Al final, el que me conoce de verdad sabe cómo soy. Es más ruido que otra cosa. Soy una persona muy tranquila y nunca he tenido una pelea. No he sido polémico. Tengo cero denuncias, estoy limpio. No soy un tío que esté todos los días en comisaría. No he tenido ningún problema en mi vida", ha añadido, Raúl Bravo, en El Partidazo de COPE.

Respecto a la 'Operación Oikos' y su relación con Carlos Aranda, ha reconocido que "es uno de mis mejores amigos. Somos muy positivos. El abogado me dice que es un disparate. Se han montado una película".



Y sobre unas presuntas amenazas al presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, vía WhatsAPP, ha dicho: "Te puedo decir de ese hombre que no lo he visto por la calle y nunca he tenido una conversación. Si me lo cruzo por la calle, no sé quién es".