'Rajada' de Rafa Benítez por el gol anulado al Celta: "Es que remamos de continuo a contracorriente"

Otra vez la polémica parece salpicar al Celta de Vigo. En el partido de la octava jornada en Primera División en el estadio de Gran Canaria frente a Las Palmas, al Celta le anulan un gol con 0-0 en el marcador, por una falta previa del autor del gol.

En un primer momento, Alberola Rojas da el gol, pero le llaman del VAR y cuando la revisa varias veces, anula el tanto de Larsen. Rafa Benítez a la cabeza, todo el banquillo del Celta saltó como un resorte, indignados con la decisión del colegiado.

Nada más terminar el partido, un cabreado Rafa Benítez daba su opinión sobre lo sucedido en Dazn: "Es alucinante que en todos los partidos te tiene que pasar algo, y que te anulen un gol de estas características. Es que, a nivel anímico, te está matando el equipo. O sea, estás en una situación donde tienes que estar continuamente remando contracorriente, y esas jugadas pues te matan".

"Aún así, reaccionas, tienes el partido medio controlado, y otra vez que si un penalti, que si un balón, que si una faltita... Y terminamos entregando un partido que hemos tenido suficientemente controlado como para ganar".

"¿Pero cómo no vamos a perder el partido al final, si lo teníamos y te lo quitan? Es que habrá contacto para que te piten falta, pero es que mi jugador está por delante, es que no entiendo dónde está la falta. Es que si eso es falta en el fútbol tendremos que jugar a otra cosa".

"No tengo que hablar con el árbitro. Eso es tan evidente, que en el fútbol no se pueden pitar esas cosas, no tiene sentido. Y el VAR estará en una habitación tan tranquilo pensando "es que si hace así, no sé qué", es que esto es fútbol, no es ping-pong, que no. Estamos remando continuamente contracorriente porque te encuentras con estas situaciones que son inexplicables", finalizó.

La opinión de Pedro Martín

El especialista arbitral de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE, Pedro Martín, aportó su punto de vista sobre la jugada que anuló el que habría sido el 0-1 del Celta en la primera parte.

"El Celta hace muchas cosas para perder los partidos por su culpa, pero es cierto que los árbitros han ayudado muy poco".

"Primero hay una falta de Mica Mármol a Douvikas, y luego al final Douvikas agarra. Y como el jugador de Las Palmas cae, el árbitro principal y el del VAR pican", analizó.

"Es que en este caso, el jugador de Las Palmas ni protesta. No sé ni para qué la revisan, si es una jugada normal. Es un agarrón del delantero al defensa y del defensa al delantero. Y se acabó. Es que es buscarse problemas", sentenció.