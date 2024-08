Quique Llopis, en El Partidazo de COPE: "No puedo ser injusto conmigo, pero seguiré luchando"

El valenciano Quique Llopis, subcampeón de Europa de 110 metros vallas, declaró este jueves que el cuarto puesto logrado en la final olímpica en París le "sabe a poco" aunque aseguró que con el nivel que había en la carrera "no se puede exigir más". Y afirmó a Joseba Larrañaga en El Partidazo de COPE que "no quiere ser injusto" y que "seguirá luchando".

Y agregó: "He salido mal, pero he conseguido recuperar bastante bien, aunque me han podido las ganas de conseguir la medalla".

El atleta español realizó un tiempo de 13.20 segundos que le relegaron a una meritoria cuarta plaza en la final olímpica de los 110 metros vallas. "El balance es positivo, aunque ahora no lo vea", señalaba.

Llopis tan solo se quedó a once centésimas del bronce y a veintiuno del estadounidense Grant Holloway, triple campeón del mundo (12.99), que se llevó el triunfo. "Sabiendo que podía estar luchando por las medallas, me sabe a poco este cuarto puesto. Creo que es algo positivo porque me coge con hambre de seguir luchando y el año que viene ir a por todas", explicaba.



"Ha sido una barbaridad poder competir contra los mejores del mundo. Estaba muy motivado, pero el inicio de la carrera no ha sido bueno. He tenido algún toque con alguna valla y puede que se me hayan atragantado un poco" concluyó.