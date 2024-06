La queja de Juanma Castaño por la convocatoria de Santi Denia para los Juegos Olímpicos: "Mandados"

Santi Denia ha ofrecido este miércoles la prelista de 22 jugadores para disputar el torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos. El seleccionador del combinado olímpico, que también dirige a la sub-21, pese a presentar esta convocatoria deberá hacer cuatro descartes antes de poner rumbo a París.

Y las grandes sorpresas de esta primera lista han sido sin lugar a dudas Álex Baena y Fermín López, que serán los dos únicos que hagan doblete tras estar en la Eurocopa a las órdenes de Luis de la Fuente.

La prelista de 22 jugadores

Serán 18 futbolistas los que finalmente pongan rumbo a París, pero antes deberán preparar el torneo los 22 citados. Juan Miranda, Sergio Gómez y Abel Ruiz son los tres jugadores mayores de 23 años con los que Santi Denia ha decidido contar, cumpliendo así con el cupo permitido por la FIFA.

Estos son los 22 convocados por Santi Denia de los que saldrán los 18 jugadores para París 2024. Sefutbol.

La Real Federación Española, además, ha tenido que pedir permiso a Sporting de Braga y Manchester City para poder contar con Abel Ruiz y Sergio Gómez. Y también ha contado con el visto bueno del Parma que ha cedido a Adrián Bernabé. Los clubes no españoles no están obligados a ceder a sus futbolistas para la cita de París, que se encuentra fuera del calendario de FIFA, y por ello la RFEF ha pedido permiso a estos tres clubes.

Junto a ellos también destaca la presencia de Pau Cubarsí. El jovencísimo central se cayó de la convocatoria de Luis de la Fuente para la Eurocopa cuando estaba en todas las quinielas y, finalmente, estará en la cita Olímpica, como todo hacía indicar tras quedarse fuera del gran torneo del verano de selecciones.

Santi Denia descarta un nuevo caso Pedri

El seleccionador olímpico español aseguró que "para la Federación no hay caso Pedri" y que sus problemas físicos tras estar en 2021 en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos no les "ha condicionado" a la hora de realizar la prelista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y agregó: "Para la Federación no hay caso Pedri. Pedri se tiene que sentir muy orgulloso de haber disputado unos JJOO en Tokio, en los que logró la medalla de plata. A nosotros no nos ha condicionado nada. No hay caso Pedri".

LAS ROZAS (MADRID), 26/06/2024.- Santi Denia, seleccionador olímpico español de fútbol, da a conocer la prelista de 22 convocados para los Juegos Olímpicos, este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. EFE/ RFEF /Eidan Rubio /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Santi Denia decidió incluir en la convocatoria a Fermín López y Álex Baena, que ahora mismo se encuentran concentrados en Alemania con la selección absoluta. Y aseguró: "Ha habido mucho diálogo con todo el mundo. Ojalá vengan con la copa. Todo estaremos felices de que vengan el 15 o 16 de julio. Pero no podemos vivir en hipótesis".

Para finalizar afirmó: "Yo quería traer a estos 22. Y estoy encantado con ellos. Unos Juegos es el sueño de cualquier deportista".

La queja de Juanma Castaño por la convocatoria

Juanma Castaño se mostró muy crítico durante el tramo final de El Partidazo de COPE con las declaraciones del seleccionador español. "Fermín y Baena van a jugar muy poco en la Eurocopa y no van a tener ese problema de carga de minutos. Me refiero a las palabras de Santi Denia haciendo referencia a los disponibles y convencidos", explicó.

Y agregó: "Para mí el calificativo convencido sobraba porque estás poniendo sobre Nico o Lamine Yamal el foco. Y no es que ellos estén o no convencidos, es que los chicos están haciendo lo que les manda la Federación, que es representar a la selección española en la Eurocopa".

David Sánchez, por su parte, afirmó: "Lamine Yamal iría a los Juegos Olímpicos y si no va es porque la RFEF ha evitado un conflicto con el Barcelona".

"Si se produce la llamada, el Barcelona se habría negado como ha hecho el Real Madrid con Kylian Mbappé", dijo para sentencia el director de El Partidazo de COPE.

Audio

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.